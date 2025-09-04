https://ria.ru/20250904/vystavka-2039642888.html

Более 100 видов спецтехники представили регионы на выставке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Более 100 единиц техники из 16 регионов России, в том числе с беспилотными технологиями, представлены в Челябинской области на выставке строительно-дорожной и специализированной техники "СтройДорЭкспо-2025", которая проходит с 3 по 5 сентября, сообщил глава региона Алексей Текслер. "На выставке представлено более 100 единиц техники из 16 регионов страны: дорожная и самосвальная техника, погрузчики, тракторы, краны. Также здесь можно увидеть беспилотные технологии, которые вместе с программами искусственного интеллекта открывают новые возможности. Отмечу, что половина экспонатов разработана нашими южноуральскими предприятиями. Уникальные новинки, которые не производятся больше нигде в стране. Причём сферы их применения обширны", - написал Текслер в своем Telegram-канале. Многие разработки имеют двойное назначение и уже сегодня решают задачи в зоне специальной военной операции, отметил губернатор. Также на выставке представлены новейшие сельскохозяйственные машины, включая гусеничный трактор для работы в условиях переувлажнённых полей и даже специальный свеклоуборочный комбайн - раньше такие машины были только импортными, пояснил он. По его данным, Челябинская область активно развивает новые направления и сохраняет лидерство в машиностроении. Южноуральские предприятия производят все виды дорожно-строительной техники, обеспечивая свои потребности и потребности других регионов нашей страны, написал Текслер. "Отмечу роль государственной поддержки отрасли. Минпромторг России, региональная власть, предприятия — вместе мы создаём будущее российского машиностроения", - добавил он. По словам первого замгубернатора региона Ивана Куцевляка, на форуме "СпецМашЭкспо-2025" ежегодно вырабатываются практические решения по развитию важных отраслей. "СтройДорЭкспо" и "СпецМашЭкспо" - очень значимые мероприятия для всей российской промышленности, и я искренне рад, что Челябинская область стала для них якорным регионом. Южный Урал - один из ключевых центров отечественного машиностроения, здесь у нас органично сочетаются крепкие традиции инженерной мысли, уникальный производственный опыт и передовые научные разработки. В этом году выставка собрала 80 компаний-экспонентов из 16 регионов России. Они представили более сотни образцов специальной техники и продемонстрировали широкий спектр сопутствующих товаров и услуг", - цитирует пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона слова Куцевляка. Как отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб, цель форума-выставки заключается именно в выстраивании взаимодействия между производителями и потребителями спецтехники, в усилении промышленной кооперации между регионами. "Мы собираемся на этой площадке не первый год. На наших глазах выставка растет, и с каждым годом в ней принимает участие все большее количество регионов и предприятий, мы видим всё больше новой техники, разработанной и произведённой отечественными машиностроителями. Такого количества, как в этот раз, её здесь не было никогда. Я уверен, что за три дня мероприятия участники не только презентуют новейшие разработки, но и заключат взаимовыгодные контракты, способствующие развитию отрасли не только в Челябинской области, но и по всей России", - цитирует пресс-служба министерства слова Кнауба. Так, по данным минпрома, среди представленных на "СтройДорЭкспо" инноваций - роботизированный комплекс из трех беспилотных машин для строительства дорог, рабочее место для дистанционного управления техникой с дополненной реальностью, а также программное обеспечение для обучения операторов и сервисного обслуживания. Кроме того, по данным правительства региона, на выставке представлена и сельскохозяйственная техника. В частности, компания ДСТ продемонстрировала гусеничный трактор, к которому можно подключать любую сельскохозяйственную прицепную технику. В условиях, когда на полях в последнее время наблюдается избыток влаги, именно гусеничные машины работают наиболее эффективно. Ранее такая техника практически не применялась, но сегодня челябинские производители активно развивают это направление.

