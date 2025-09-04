https://ria.ru/20250904/vvp-2039787546.html

Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года

Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года - РИА Новости, 04.09.2025

Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года

Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:00:00+03:00

2025-09-04T22:00:00+03:00

2025-09-04T22:00:00+03:00

экономика

россия

владивосток

максим решетников

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

рбк (медиагруппа)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ. "Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах", - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит "в отрицательном секторе".При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти. Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство. В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039777743.html

https://ria.ru/20250706/vvp-2027502454.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владивосток, максим решетников, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат), восточный экономический форум (вэф), вэф-2025