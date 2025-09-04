Рейтинг@Mail.ru
Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года - РИА Новости, 04.09.2025
22:00 04.09.2025
Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года
Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ. &quot;Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах&quot;, - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит &quot;в отрицательном секторе&quot;.При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти. Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство. В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, максим решетников, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат), восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Решетников, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ.
"Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах", - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит "в отрицательном секторе".

При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти.
Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство.
В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.
В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
