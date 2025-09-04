https://ria.ru/20250904/vvp-2039787546.html
Решетников не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года
Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ. "Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах", - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит "в отрицательном секторе".При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти. Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство. В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
