Губернатор Камчатки заверил Путина в безопасности вулканов для туристов

Губернатор Камчатки заверил Путина в безопасности вулканов для туристов

2025-09-04T11:43:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заверил президента России Владимира Путина, что посмотреть действующие вулканы на Камчатке можно с безопасного расстояния. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия Путин поинтересовался у губернатора Камчатки не помешают ли вулканы реализации туристического проекта "Три вулкана" в регионе. "Что касается вулканов, то это наша гордость, то, что привлекает на Камчатку. И могу уверить, и вас, Владимир Владимирович, и всех туристов, которые рассчитывают посетить Камчатку, действующие вулканы находятся на безопасном расстоянии и позволяют насладиться зрелищем с соблюдением всех требований к безопасности туристического маршрута", - сказал Солодов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

