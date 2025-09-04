https://ria.ru/20250904/vuchichi-2039676473.html

Руководство КНР знает о внешнем давлении на Сербию, заявил Вучич

Руководство КНР знает о внешнем давлении на Сербию, заявил Вучич - РИА Новости, 04.09.2025

Руководство КНР знает о внешнем давлении на Сербию, заявил Вучич

Руководство КНР понимает внешнее давление, которое оказывается на Сербию и попытки цветной революции в стране, заявил сербский президент Александр Вучич,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:45:00+03:00

2025-09-04T14:45:00+03:00

2025-09-04T14:45:00+03:00

в мире

сербия

китай

белград (город)

александр вучич

си цзиньпин

патриарх сербский порфирий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 4 сен - РИА Новости. Руководство КНР понимает внешнее давление, которое оказывается на Сербию и попытки цветной революции в стране, заявил сербский президент Александр Вучич, которого в четверг принял председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы разговаривали в рамках невмешательства во внутренние вопросы об управлении цветными революциями. О попытках устроить это когда-то в Гонконге, о сегодняшних попытках провести это в Белграде. Китайское руководство и председатель Си (Цзиньпин) совершенно ясно и известно хорошо видят и воспринимают эти вещи в нашей стране. Ни хорошо понимают давление, которое на нас оказывается, это для нас было важно. Я сказал, что мы несмотря на то, что я пессимист, совершенно точно сможем победить своим трудом, старанием, идеями, планами и программами", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии ранее сообщил, что протесты 1 сентября собрали в Сербии 16-17 тысяч человек и что он предлагает диалог протестующим. Протестные шествия в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года прошли в понедельник в городах Белград, Нови-Сад, Сомбор, Суботица, Крагуевац, Лесковац, Кикинда, Валево, Сремска-Митровица и других. Полиция вынуждена была применить силу и пресечь беспорядки у здания спортфака в Нови-Саде после завершения шествия, в остальных городах акции прошли мирно. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://ria.ru/20250903/peskov-2039346117.html

сербия

китай

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, китай, белград (город), александр вучич, си цзиньпин, патриарх сербский порфирий