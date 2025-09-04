Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
17:32 04.09.2025
ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке
ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке
ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке
Банк ВТБ профинансирует строительство жилого квартала во Владивостоке, общий объем финансирования составит 9,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:32:00+03:00
2025-09-04T17:32:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Банк ВТБ профинансирует строительство жилого квартала во Владивостоке, общий объем финансирования составит 9,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Соответствующее соглашение подписали на полях ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании АО "Прайм Групп" Дмитрий Матвеенко. Жилой квартал "Секвойя Парк" общей площадью 129,3 тысячи квадратных метров построят в районе Нейбута. В четырех 30-этажных корпусах на 1316 квартир предусмотрены многоуровневый паркинг, досуговый центр, а также детский кластер с группой продленного дня, коворкингом и лофтом для праздников. Сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2028 года. Член правления банка отметил, что строительство современных жилых объектов с развитой инфраструктурой делает регион более привлекательным. "Высокий экономический потенциал Дальнего Востока, усиленный мерами господдержки, будет и далее стимулировать развитие отрасли жилищного строительства в регионе", — подчеркнул Еременко, его слова приводит пресс-служба. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке

ВТБ профинансирует возведение жилого квартала во Владивостоке

Владивосток
Владивосток - РИА Новости, 04.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Банк ВТБ профинансирует строительство жилого квартала во Владивостоке, общий объем финансирования составит 9,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Соответствующее соглашение подписали на полях ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании АО "Прайм Групп" Дмитрий Матвеенко.
Жилой квартал "Секвойя Парк" общей площадью 129,3 тысячи квадратных метров построят в районе Нейбута. В четырех 30-этажных корпусах на 1316 квартир предусмотрены многоуровневый паркинг, досуговый центр, а также детский кластер с группой продленного дня, коворкингом и лофтом для праздников. Сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2028 года.
Член правления банка отметил, что строительство современных жилых объектов с развитой инфраструктурой делает регион более привлекательным.
"Высокий экономический потенциал Дальнего Востока, усиленный мерами господдержки, будет и далее стимулировать развитие отрасли жилищного строительства в регионе", — подчеркнул Еременко, его слова приводит пресс-служба.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Средин: объем инвестиций ВТБ на Дальнем Востоке превысил 1,3 трлн рублей
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
