ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке

ВТБ профинансирует строительство жилья во Владивостоке

2025-09-04T17:32:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Банк ВТБ профинансирует строительство жилого квартала во Владивостоке, общий объем финансирования составит 9,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Соответствующее соглашение подписали на полях ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании АО "Прайм Групп" Дмитрий Матвеенко. Жилой квартал "Секвойя Парк" общей площадью 129,3 тысячи квадратных метров построят в районе Нейбута. В четырех 30-этажных корпусах на 1316 квартир предусмотрены многоуровневый паркинг, досуговый центр, а также детский кластер с группой продленного дня, коворкингом и лофтом для праздников. Сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2028 года. Член правления банка отметил, что строительство современных жилых объектов с развитой инфраструктурой делает регион более привлекательным. "Высокий экономический потенциал Дальнего Востока, усиленный мерами господдержки, будет и далее стимулировать развитие отрасли жилищного строительства в регионе", — подчеркнул Еременко, его слова приводит пресс-служба. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

