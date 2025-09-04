https://ria.ru/20250904/vtb-2039716727.html
Средин: объем инвестиций ВТБ на Дальнем Востоке превысил 1,3 трлн рублей
Средин: объем инвестиций ВТБ на Дальнем Востоке превысил 1,3 трлн рублей - РИА Новости, 04.09.2025
Средин: объем инвестиций ВТБ на Дальнем Востоке превысил 1,3 трлн рублей
Общий объем инвестиций ВТБ в проекты на Дальнем Востоке превысил 1,3 триллиона рублей, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Общий объем инвестиций ВТБ в проекты на Дальнем Востоке превысил 1,3 триллиона рублей, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин."Наиболее яркими проектами являются строительство Находкинского завода минеральных удобрений, портов "ВаниноТрансУголь" и "Суходол", а также Партизанской ГРЭС", – рассказал Средин в интервью "Ведомостям".Спикер подчеркнул, что в соответствии со Стратегией пространственного развития России на регион возложена задача — стать "окном в азиатско-тихоокеанский регион" для России. Средин констатировал, что инвестиционный климат улучшился и в целом по стране."Компании, пройдя через серьезные испытания, включая пандемию коронавируса и санкционное давление, показали разные результаты. Усилили свои позиции те организации, которые в прошлом придерживались консервативной финансовой политики, разумно управляли долгами, тщательно отбирали инвестиционные проекты", – подчеркнул Средин.По словам спикера, важным фактором адаптации к новым реалиям стало качество менеджмента и способность команд оперативно реагировать на вызовы."Объем инвестиций в основной капитал ИT-отрасли за два года увеличился вдвое — с 873 миллиарда рублей до 1,8 триллионов рублей в 2024 г. Объем поддержки сельского хозяйства в этом году составляет 562 миллиардов рублей", – сообщил Средин.В то же время, по словам спикера, угольная промышленность сталкивается с структурными проблемами, автомобильный сектор продолжает адаптироваться к конкуренции китайских производителей."Общий объем продаж автокредитов за первые семь месяцев 2025 года составил почти 800 миллиардов рублей, что на 44% ниже результатов 2024 года", – отметил Средин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
