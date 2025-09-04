https://ria.ru/20250904/vtb-2039657868.html
ВТБ: сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
ВТБ: сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны - РИА Новости, 04.09.2025
ВТБ: сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, заявил заместитель... 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, заявил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025. Он полагает, что интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний. "Цифровая среда" — проект, который банк продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту "Мир" проездным на всем общественном транспорте (в том числе льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу. Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке. "Цифровая среда — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта в пару кликов становится универсальным инструментом: проездным, пропуском на работу, в школу или вуз. В ВТБ Онлайн можно привязать льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Это повседневные сервисы, которые облегчают жизнь — и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений. Все, что нужно, уже есть в вашем кармане — карта банка и ВТБ Онлайн", — приводит пресс-служба банка слова Пахомова. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
