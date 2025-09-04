https://ria.ru/20250904/vsu-2039772795.html

При атаке дронов ВСУ пострадала жительница Брянской области

При атаке дронов ВСУ пострадала жительница Брянской области

При атаке дронов ВСУ пострадала жительница Брянской области

Сотрудница АПХ "Мираторг" получила ранения в результате целенаправленного удара FPV-дронов по территории предприятия в селе Куршановичи Климовского района

ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Сотрудница АПХ "Мираторг" получила ранения в результате целенаправленного удара FPV-дронов по территории предприятия в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы неоднократно атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.Также, по словам губернатора, в результате сброса взрывного устройства было полностью уничтожено здание продовольственного магазина.

