Украинские власти отправили епископа УПЦ служить в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025
16:23 04.09.2025
Украинские власти отправили епископа УПЦ служить в ВСУ
2025-09-04T16:23:00+03:00
2025-09-04T16:23:00+03:00
украина
харьков
ровненская область
артем дмитрук
иисус христос
василий малюк
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Украинские власти отправили епископа Нововоронцовского Серафима (Кадубянского) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) служить в войска в качестве солдата, сообщается в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов (СПЖ). Ранее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата похитили епископа Серафима и иеромонаха Гавриила (Кинащука). "Епископа Нововоронцовского Серафима, ранее задержанного ТЦК, распределили во второй батальон воинской части в Ровенской области. То есть владыка уже несет службу солдатом ВСУ", - говорится в сообщении. Согласно православным канонам, священнослужителям нельзя убивать, проливать кровь, брать в руки оружие, то есть служить в войсках в качестве воинов. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа рассказал о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов (СПЖ) 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Телеканал "Первый казацкий" 2 сентября сообщал, что сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической УПЦ Василия Марко. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Службы безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
украина
харьков
ровненская область
украина, харьков, ровненская область, артем дмитрук, иисус христос, василий малюк, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь
Украина, Харьков, Ровненская область, Артем Дмитрук, Иисус Христос, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Украинские власти отправили епископа Нововоронцовского Серафима (Кадубянского) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) служить в войска в качестве солдата, сообщается в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов (СПЖ).
Ранее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата похитили епископа Серафима и иеромонаха Гавриила (Кинащука).
"Епископа Нововоронцовского Серафима, ранее задержанного ТЦК, распределили во второй батальон воинской части в Ровенской области. То есть владыка уже несет службу солдатом ВСУ", - говорится в сообщении.
Согласно православным канонам, священнослужителям нельзя убивать, проливать кровь, брать в руки оружие, то есть служить в войсках в качестве воинов.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа рассказал о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов (СПЖ) 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Телеканал "Первый казацкий" 2 сентября сообщал, что сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической УПЦ Василия Марко. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Службы безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УкраинаХарьковРовненская областьАртем ДмитрукИисус ХристосВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь
 
 
