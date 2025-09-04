https://ria.ru/20250904/vsu-2039679665.html

Двум командирам ВСУ заочно вынесли приговор за удары в Курской области

Двум командирам ВСУ заочно вынесли приговор за удары в Курской области

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению двух командиров ВСУ за ракетный удар по дислокации российских военнослужащих в Курской области, в ходе которого погибли несколько человек, сообщили в Главной военной прокуратуре. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командиров двух воинских частей вооруженных сил Украины полковников Евгения Булацика и Ростислава Карпуши. Они признаны виновными по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в ноябре 2024 года по приказам Булацика и Карпуши был нанесен комбинированный ракетный удар одиннадцатью ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow по месту дислокации российских военнослужащих и военной техники в одном из районов Курской области, в результате которого зафиксированы человеческие жертвы и причинение значительного материального ущерба. Булацик и Карпуша были объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком первых 10 лет в тюрьме, Карпушей - первых 9 лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими – в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе. В прокуратуре отметили, что в июне Карпуша также заочно был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение двух аналогичных террористических ракетных атак по двум районам дислокации российских военнослужащих и военной техники, а также по одному гражданскому объекту в Курской области. А в апреле 2024 года Булацика, отдавшего приказ на сброс двух фугасных авиационных бомб калибра 500 тонн на нефтеналивную станцию в Брянской области, суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы.

