Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
11:13 04.09.2025
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
безопасность
россия
донбасс
кременная
валерий герасимов
вооруженные силы украины
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Казак". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Пару месяцев как стало чуть-чуть меньше (дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве – ред.), а так здесь было очень напряженно, но у них же (у групп БПЛА ВСУ в районе Серебрянского лесничества – ред.) отрезают пути поставки. Парни наши работают и много уничтожают их тоже. Плюс наши штурмовики перекрывают им дороги, нет подвоза у них (новых дронов и БК - ред.), поэтому их меньше становится именно в лесу. Большая часть летит с других участков на Кременную", - рассказал "Казак". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
безопасность, россия, донбасс, кременная, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донбасс, Кременная, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Казак".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
"Пару месяцев как стало чуть-чуть меньше (дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве – ред.), а так здесь было очень напряженно, но у них же (у групп БПЛА ВСУ в районе Серебрянского лесничества – ред.) отрезают пути поставки. Парни наши работают и много уничтожают их тоже. Плюс наши штурмовики перекрывают им дороги, нет подвоза у них (новых дронов и БК - ред.), поэтому их меньше становится именно в лесу. Большая часть летит с других участков на Кременную", - рассказал "Казак".
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
