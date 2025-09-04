https://ria.ru/20250904/vsu-2039620944.html

Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве

Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 04.09.2025

Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве

Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:13:00+03:00

2025-09-04T11:13:00+03:00

2025-09-04T11:13:00+03:00

безопасность

россия

донбасс

кременная

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Казак". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Пару месяцев как стало чуть-чуть меньше (дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве – ред.), а так здесь было очень напряженно, но у них же (у групп БПЛА ВСУ в районе Серебрянского лесничества – ред.) отрезают пути поставки. Парни наши работают и много уничтожают их тоже. Плюс наши штурмовики перекрывают им дороги, нет подвоза у них (новых дронов и БК - ред.), поэтому их меньше становится именно в лесу. Большая часть летит с других участков на Кременную", - рассказал "Казак". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, донбасс, кременная, валерий герасимов, вооруженные силы украины