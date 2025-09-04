https://ria.ru/20250904/vsu-2039620944.html
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 04.09.2025
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:13:00+03:00
2025-09-04T11:13:00+03:00
2025-09-04T11:13:00+03:00
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 4 сен - РИА Новости. Остатки ВСУ в Серебрянском лесничестве практически лишены подвоза боеприпасов и новых дронов, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Казак". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Пару месяцев как стало чуть-чуть меньше (дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве – ред.), а так здесь было очень напряженно, но у них же (у групп БПЛА ВСУ в районе Серебрянского лесничества – ред.) отрезают пути поставки. Парни наши работают и много уничтожают их тоже. Плюс наши штурмовики перекрывают им дороги, нет подвоза у них (новых дронов и БК - ред.), поэтому их меньше становится именно в лесу. Большая часть летит с других участков на Кременную", - рассказал "Казак". ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
