Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 04.09.2025 (обновлено: 08:52 04.09.2025)
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.09.2025
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев", — сказал собеседник агентства.В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.* Террористическая организация, запрещенная в России.
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области

Колумбийские наемники по ошибке атаковали десант ВСУ у Садков в Сумской области

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев", — сказал собеседник агентства.
В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.

Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
