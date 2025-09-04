Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо
04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:27 04.09.2025
ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо
ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. ВСУ отвели военную технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Сам Остров — зона боевых действий. По поврежденному автомобильному мосту пешком, на велосипедах или скутерах передвигаются и мирные, и комбатанты. Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш", - сказал Сальдо. По его словам, на Карантинном острове гражданских осталось несколько сотен человек — не больше полтысячи. "Много стариков и мужчин, боящихся мобилизации. Живут в обветшалых домах, выживают на гуманитарке — в основном это мука, макароны и крупы, импорт которых с Украины поляки у себя запретили. Говорят, что раньше привозили помощь получше — венгерскую, арабскую. Сейчас такого нет. Что-то оседает по пути, что-то уходит "своим". Это типичная для Украины история", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. ВСУ отвели военную технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сальдо рассказал об ударах ВСУ по лесам и полям в Херсонской области
26 августа, 14:22
"Сам Остров — зона боевых действий. По поврежденному автомобильному мосту пешком, на велосипедах или скутерах передвигаются и мирные, и комбатанты. Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш", - сказал Сальдо.
По его словам, на Карантинном острове гражданских осталось несколько сотен человек — не больше полтысячи.
"Много стариков и мужчин, боящихся мобилизации. Живут в обветшалых домах, выживают на гуманитарке — в основном это мука, макароны и крупы, импорт которых с Украины поляки у себя запретили. Говорят, что раньше привозили помощь получше — венгерскую, арабскую. Сейчас такого нет. Что-то оседает по пути, что-то уходит "своим". Это типичная для Украины история", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся.
Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Сальдо высказался о потерях ВСУ, обнародованных хакерами
20 августа, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
