ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо

ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2025

ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо

ВСУ отвели военную технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. ВСУ отвели военную технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. "Сам Остров — зона боевых действий. По поврежденному автомобильному мосту пешком, на велосипедах или скутерах передвигаются и мирные, и комбатанты. Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш", - сказал Сальдо. По его словам, на Карантинном острове гражданских осталось несколько сотен человек — не больше полтысячи. "Много стариков и мужчин, боящихся мобилизации. Живут в обветшалых домах, выживают на гуманитарке — в основном это мука, макароны и крупы, импорт которых с Украины поляки у себя запретили. Говорят, что раньше привозили помощь получше — венгерскую, арабскую. Сейчас такого нет. Что-то оседает по пути, что-то уходит "своим". Это типичная для Украины история", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся. Лавров ранее подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Министр уточнял, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

