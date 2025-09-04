https://ria.ru/20250904/vozmozhnosti-2039659097.html

Определены первые двадцать вузов, где откроют Центры новых возможностей

Определены первые двадцать вузов, где откроют Центры новых возможностей - РИА Новости, 04.09.2025

Определены первые двадцать вузов, где откроют Центры новых возможностей

Первая двадцатка российских вузов, где появятся Центры новых возможностей, определилась в ходе ВЭФ-2025, сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Первая двадцатка российских вузов, где появятся Центры новых возможностей, определилась в ходе ВЭФ-2025, сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) Дмитрий Гужеля. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил платформе создать в 2025-2026 годах Центры новых возможностей на базах вузов и колледжей. "В рамках форума мы поработали вопрос с университетами и отобрали первую двадцатку вузов, с кем будем открывать новое направление. Оно предполагает работу со студентами, их оценку, к которой будет привязан рекомендательный сервис, и каждый человек сможет получать свою индивидуальную траекторию развития, где он может максимально эффективно проявить себя", - рассказал Гужеля. Также будет вестись работа с профессорско-преподавательским составом и административно-управленческим персоналом университетов в части их подготовки и развития. Это позволит улучшить образовательный процесс. "Создание центров возможностей будет сопровождаться появлением в университетах точек присутствия РСВ, где платформа сможет продвигать все свои проекты непосредственно на студенческую аудиторию. В дальнейшем через центры будет происходить внедрение единой системы работы с кадровым потенциалом регионов", - пояснил замглавы РСВ. По словам Гужели, на сегодня участниками мероприятий президентской платформы являются уже около миллиона студентов, которые имеют возможность получить так называемый паспорт компетенций. По данным РСВ, такой паспорт, размещенный на порталах занятости, позволяет молодым людям в четыре раза быстрей найти качественную работу. В свою очередь, работодатели подбирают для себя ребят, которые действительно нужны. В пилотную двадцатку университетов войдут представители Москвы и Питера, а также вузы Забайкальского края, Томска, Калининграда и Якутии. К концу начавшегося учебного года число университетов с Центрами новых возможностей должно вырасти до 50, а к концу следующего может охватить все университеты страны, отметил Гужеля. Платформа "Россия — страна возможностей" была создана в 2018 году указом президента РФ, который лично возглавил Наблюдательный совет. Главной целью проекта стала задача формирования социальных лифтов, чтобы предоставить равные шансы для всех россиян вне зависимости от возраста, профессии или места жительства. За семь лет в проектах платформы приняли участие более 25 миллионов человек из всех регионов России, а также представители 150 стран. По итогам работы платформы состоялось множество различных назначений, среди которых министры, заместители министров, губернаторы и вице-губернаторы, руководители крупных компаний и корпораций.

россия

2025

