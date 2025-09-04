https://ria.ru/20250904/votum-2039610082.html
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в ведомстве, предложил вынести вотум недоверия главы ЕК фон дер Ляйен в связи с ситуацией в Газе и торговым соглашением с США, следует из документа предложения, опубликованного газетой Politico. "Предложение о вотуме недоверия комиссии со стороны Европейского парламента", - указано в документе. Авторы этого предложения считают, что комиссия "без мандата" заключила соглашение с США, "наносящее ущерб интересам ЕС" и "исключила" национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноцида" в Газе и что комиссия "не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис". Политико уточняет, что это предложение было внесено в среду группой левых.
