В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
10:40 04.09.2025
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.09.2025
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
"Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в ведомстве, предложил вынести вотум недоверия... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
сша
израиль
евросоюз
прогрессивный альянс социалистов и демократов
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в ведомстве, предложил вынести вотум недоверия главы ЕК фон дер Ляйен в связи с ситуацией в Газе и торговым соглашением с США, следует из документа предложения, опубликованного газетой Politico. "Предложение о вотуме недоверия комиссии со стороны Европейского парламента", - указано в документе. Авторы этого предложения считают, что комиссия "без мандата" заключила соглашение с США, "наносящее ущерб интересам ЕС" и "исключила" национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноцида" в Газе и что комиссия "не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис". Политико уточняет, что это предложение было внесено в среду группой левых.
в мире, сша, израиль, евросоюз, прогрессивный альянс социалистов и демократов, еврокомиссия
В мире, США, Израиль, Евросоюз, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Еврокомиссия
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Politico: социалисты предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в ведомстве, предложил вынести вотум недоверия главы ЕК фон дер Ляйен в связи с ситуацией в Газе и торговым соглашением с США, следует из документа предложения, опубликованного газетой Politico.
"Предложение о вотуме недоверия комиссии со стороны Европейского парламента", - указано в документе.
Авторы этого предложения считают, что комиссия "без мандата" заключила соглашение с США, "наносящее ущерб интересам ЕС" и "исключила" национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноцида" в Газе и что комиссия "не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис".
Политико уточняет, что это предложение было внесено в среду группой левых.
