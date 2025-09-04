Рейтинг@Mail.ru
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.09.2025 (обновлено: 12:11 04.09.2025)
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"
Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг."Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"

Минобороны сообщило о полном освобождении ДНР от ВСУ в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
