ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"

2025-09-04T12:07:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг."Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
