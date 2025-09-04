https://ria.ru/20250904/vostok-2039617527.html

Глава Минвостокразвития рассказал об уровне рождаемости на Дальнем Востоке

04.09.2025

Глава Минвостокразвития рассказал об уровне рождаемости на Дальнем Востоке

Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше, поэтому каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье, рассказал глава...

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше, поэтому каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян. "Те 24 тысяч человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам - в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно - на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости. Причем на 24 процента выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по стране. Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье", - сказал Чекунков.

