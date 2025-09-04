Рейтинг@Mail.ru
Глава Минвостокразвития рассказал об уровне рождаемости на Дальнем Востоке
11:03 04.09.2025
Глава Минвостокразвития рассказал об уровне рождаемости на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше, поэтому каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян. "Те 24 тысяч человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам - в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно - на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости. Причем на 24 процента выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по стране. Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье", - сказал Чекунков.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше, поэтому каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян.
"Те 24 тысяч человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам - в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно - на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости. Причем на 24 процента выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по стране. Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье", - сказал Чекунков.
Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
