Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 04.09.2025 (обновлено: 11:44 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/voennye-2039617302.html
"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ
"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2025
"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ
Большинство стран из так называемой "коалиции желающих" не определились насчет намерения отправить своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:02:00+03:00
2025-09-04T11:44:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039630455_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_cb1c67ee994336a2bdc24b9c63d75fa1.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Большинство стран из так называемой "коалиции желающих" не определились насчет намерения отправить своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "По словам двух человек, осведомленных о ходе обсуждений, коалиция разделена примерно на три группы: одна готова направить войска, включая Великобританию; одна приняла решение против, например, Италия; и большинство еще не определилось, например, Германия", - пишет издание. В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://ria.ru/20250904/koalitsiya-2039543942.html
https://ria.ru/20250903/ukraina-2039415297.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039630455_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_5aea4a50df0a9b91f8eaabff9e0c54e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ

FT: многие страны еще не определились насчет отправки военных на Украину

© Getty Images / AnadoluВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 3 сентября 2025
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 3 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Большинство стран из так называемой "коалиции желающих" не определились насчет намерения отправить своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам двух человек, осведомленных о ходе обсуждений, коалиция разделена примерно на три группы: одна готова направить войска, включая Великобританию; одна приняла решение против, например, Италия; и большинство еще не определилось, например, Германия", - пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Европе назвали условие отправки войск на Украину
Вчера, 05:05
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
3 сентября, 16:10
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала