"Коалиция желающих" не решила, отправлять ли военных на Украину, пишут СМИ

FT: многие страны еще не определились насчет отправки военных на Украину
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 3 сентября 2025
© Getty Images / Anadolu
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 3 сентября 2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Большинство стран из так называемой "коалиции желающих" не определились насчет намерения отправить своих военных на Украину в качестве гарантий безопасности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам двух человек, осведомленных о ходе обсуждений, коалиция разделена примерно на три группы: одна готова направить войска, включая Великобританию; одна приняла решение против, например, Италия; и большинство еще не определилось, например, Германия", - пишет издание.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.