Оппозиционеров в Молдавии задерживают за критику власти, заявила Влах

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Представителей оппозиции в Молдавии задерживают за то, что они критикуют власть и разоблачают преступления руководства страны, заявила лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Во вторник полиция проводила "спецоперацию" на юге Молдавии. В рамках расследования дела об избирательной коррупции было проведено 60 обысков, задержаны четыре человека. Влах ранее заявила, что происходила не спецоперация, а провокация со стороны полиции для дискредитации оппозиционных сил. "Против "Сердца Молдовы" запущена карательная операция, партия "Действие и солидарность" пытается заткнуть рот тем, кто громче всех разоблачает преступления режима. Сегодня суд решает судьбу четырех наших коллег, задержанных после обысков. Обвинения прокуроров абсурдны: их "вина" в том, что они обучают активистов и критикуют власть. Но с каких это пор критика власти стала преступлением в Молдавии?" - сказала Влах на брифинге. По ее словам, прошедшие обыски завершились провалом, поскольку силовики не нашли нарушений закона. "Совершенно ясно, что эти дела шиты белыми нитками по политическому заказу. Наши коллеги стали жертвами диктаторского режима партии "Действие и солидарность", который хочет заставить замолчать всех несогласных. Пусть попробует - правда на нашей стороне", - подчеркнула Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

