В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы

В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы - РИА Новости, 04.09.2025

В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы

Почти полмиллиона заявок на получение электронных виз в Россию подали иностранцы с января по июль 2025 года: из них въехало 384 тысячи, рассказал в интервью

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона заявок на получение электронных виз в Россию подали иностранцы с января по июль 2025 года: из них въехало 384 тысячи, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "С января по июль 2025 года по электронной визе было подано 462 тысячи заявок со стороны иностранных граждан, из них въехало 384 тысячи граждан", - сказал он. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

