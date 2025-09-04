Рейтинг@Mail.ru
06:25 04.09.2025
В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы
В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона заявок на получение электронных виз в Россию подали иностранцы с января по июль 2025 года: из них въехало 384 тысячи, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "С января по июль 2025 года по электронной визе было подано 462 тысячи заявок со стороны иностранных граждан, из них въехало 384 тысячи граждан", - сказал он. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
россия, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В МЭР рассказали, сколько заявок на электронные визы подали иностранцы

Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона заявок на получение электронных виз в Россию подали иностранцы с января по июль 2025 года: из них въехало 384 тысячи, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"С января по июль 2025 года по электронной визе было подано 462 тысячи заявок со стороны иностранных граждан, из них въехало 384 тысячи граждан", - сказал он.
ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
РоссияВладивостокНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
