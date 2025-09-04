https://ria.ru/20250904/vizy-2039530786.html

Отмена виз Россией для КНР требует проработки, заявили в Минэкономразвития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для граждан России является односторонним решением, есть вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Решение Китая - не какое-то отдельное соглашение между странами. Это одностороннее снятие виз с китайской стороны для граждан России. К тому же, есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры", - сообщил он, комментируя введение безвизового режима КНР для РФ. Он добавил, что Китай сейчас проводит внутри страны политику сильной либерализации визового режима. За два года Китай снял визовый режим для многих стран, в том числе для СНГ, пояснил Кондратьев. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

