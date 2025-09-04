https://ria.ru/20250904/virusnaya-lihoradka-shikungunya-2039743345.html

Лихорадка чикунгунья: симптомы, насколько опасна и лечение в 2025 году

Чикунгунья — вирусная лихорадка, что это за болезнь, симптомы, лечение и вспышки в 2025 году

Лихорадка чикунгунья: симптомы, насколько опасна и лечение в 2025 году

Роскомнадзор сообщил о первых завозных случаях лихорадки чикунгунья на территории России. В Европе — Франции, Англии, Италии, — их десятки, в Китае — тысячи... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:46:00+03:00

2025-09-04T18:46:00+03:00

2025-09-04T19:20:00+03:00

россия

здоровье - общество

лихорадка

болезни

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039747147_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9b686bc1ffd9058ca8fb14f814596f5b.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил о первых завозных случаях лихорадки чикунгунья на территории России. В Европе — Франции, Англии, Италии, — их десятки, в Китае — тысячи. Что это за болезнь, опасна ли она, и каковы ее симптомы — в материале РИА Новости.Что такое чикунгуньяЛихорадка чикунгунья относится к вирусным природно-очаговым инфекциям. Человек может заразиться ей от укуса кровососущих насекомых.Когда и где впервые появилась болезньВпервые вирус обнаружили в 1952 году в Танзании. Затем он появился в других странах Африки и Азии, позднее его стали регистрировать в Европе и США — в основном как завозной, за счет туристов.Как рассказал РИА Новости сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач, чикунгунья относится к группе трансмиссивных заболеваний, что делает ее схожей с другими лихорадками: желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка западного Нила, а также малярией, энцефалитом, болезнью Лайма, чумой.По данным ВОЗ на начало сентября 2025 года, заболевшие лихорадкой чикунгунья есть более чем в ста странах Азии, Африки, Европы и Америки. В некоторых из них была инфицирована значительная часть населения, после чего она приобрела иммунитет к этому вирусу.Само слово чикунгунья с одного из диалектов юга Танзании буквально переводится как "ходить согнувшись, искривившись". Местные жители не случайно назвали лихорадку именно так, поскольку один из основных симптомов — боль в суставах.Причины и возбудительВирус чикунгунья (Chikungunya virus, CHIKV) — РНК-содержащий вирус рода Alphavirus семейства тогавирусов. Неустойчив в окружающей среде, погибает при действии высоких температур, ультрафиолета и даже обычных доз дезинфицирующих средств. Чикунгунья имеет несколько геновариантов: западноафриканский, восточно-центрально-южноафриканский и индокитайский (линия Индийского океана).Комары-переносчикиЧаще всего переносчиками лихорадки чикунгунья являются комары видов Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый).Пути передачи инфекцииСамый распространенный путь заражения — через укус комара. В редких случаях возможна передача вируса через кровь. Помимо этого, зафиксированы единичные случаи передачи вируса чикунгуньи внутриутробно.Возможна ли передача от человека к человекуПо утверждению специалистов Роспотребнадзора, напрямую вирус чикунгунья от человека к человеку не передается.ПатогенезВоздействие на сосуды. Чикунгунья поражает стенки сосудов, усиливая их проницаемость, что, в свою очередь, приводит к выходу плазмы и эритроцитов в ткани и проявляется геморрагическим синдромом.Воздействие на суставы. В результате воздействия вируса чикунгунья на суставную ткань суставы значительно увеличиваются в размерах. Кожа становится красноватой, а сами суставы на ощупь горячие. Также критически уменьшается их подвижность, поэтому у зараженных людей при любой попытке движения возникает резкая боль. В состоянии покоя боль ослабевает. Зачастую характерным симптомом для вируса чикунгунья является мигрирующий полиартрит, при котором боли в суставах переходят с одной конечности на другую, при этом предыдущее поражение исчезает самостоятельно.Поражение сердца, ЖКТ, глаз и нервной системыВирус чикунгунья оказывает негативное влияние на целый ряд человеческих органов и систем.По данным ВОЗ, большинство инфицированных полностью выздоравливают. Вместе с тем, зарегистрированы отдельные случаи офтальмологических, сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. Маленькие дети, а также пожилые люди находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания.Симптомы и признакиСреди основных симптомов чикунгуньи медики отмечают внезапное и сильное повышение температуры (до 39–40 градусов), воспаление в суставах, нестерпимую головную боль, а также боли в мышцах и общую физическую слабость. Иногда может присутствовать тошнота и рвота.СыпьПри заражении вирусом чикунгунья пятнистая сыпь обычно появляется на второй-пятый день болезни. Иногда она может вызывать неприятное чувство зуда. Чаще всего сыпь обнаруживается на коже верхней половины тела. Однако зафиксированы случаи заболевания, при которых сыпью покрывалась более 90 процентов кожи тела человека. Напротив, в ряде случаев сыпь может быть точечной. Сыпь держится около недели, после чего исчезает, оставляя после себя шелушения.Инкубационный периодПо информации Роспотребнадзора, инкубационный период лихорадки чикунгунья обычно составляет от 3 до 12 дней с момента укуса инфицированного комара.Отличия от других вирусных лихорадокЧикунгунья наряду с денге и малярией входит в тройку самых распространенных лихорадок, которые передаются через укусы комаров. Вместе с тем, между ними есть ряд отличий.Чикунгунья, в отличие от малярии или денге, поражает мышечные клетки организма. Вирус размножается до тех пор, пока мышечная клетка не погибает, после чего заражает следующую клетку.Помимо этого, чикунгунья, в отличие от денге и малярии отличается инкубационным периодом: 1 неделя против 3-4 дней и 2 недель соответственно.ОсложненияЧасто переболевшие чикунгуньей испытывают длительные артралгии и артриты. Период болей и беспокойства в суставах может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.В медицинской практике кровотечения (носовые или желудочно-кишечные) фиксируются крайне редко. В списке поражаемых вирусом органов человека чаще всего называются глаза, сердце, почки, легкие, печень и другие органы желудочно-кишечного тракта.Неврологические, сердечно-сосудистые и офтальмологические осложненияСреди неврологических осложнений лихорадки чикунгунья врачи выделяют менингоэнцефалит, невропатию, миелит, измененные психические функции, судороги, очаговый неврологический дефицит, миелоневропатию и острый вялый паралич.Также чикунгунья может вызывать сердечную недостаточность, аритмию, перикардит и ишемическую болезнь сердца.В отношении глаз эта лихорадка опасна возникновением конъюнктивита, оптического неврита, иридоциклита, эписклерита и ретинита. В тяжелых случаях возможно кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг.Опасность и последствия болезниПо данным ВОЗ, заболевавние вирусом чикунгуньи редко приводит к тяжелому протеканию заболевания или летальному исходу. Такие случаи в основном случаются у маленьких детей или пожилых людей на фоне сопутствующих заболеваний. При этом смертельные случаи зачастую обусловлены поздним обращением за медицинской помощью и развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома).Чем опасна инфекцияВирус чикунгунья опасен тем, что может перетечь в хроническую форму у детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Хроническая форма заболевания выражается в постоянных болях в суставах, а также в возможных поражениях внутренних органов человека.Также ввиду поражения суставов у инфицированных чикунгуньей после выздоровления может длительно сохраняться малая подвижность суставов и боли в них.Группы рискаВ группу риска по лихорадке чикунгунья входят несколько категорий:Кроме них, к группе риска также можно отнести туристов, посещающих экзотические страны, и медработников, которые непосредственно работают с вирусом.ДиагностикаДля выявления лихорадки чикунгунья успешно используются несколько классических методов.Лабораторные методыВ целом, выбор лабораторного метода выявления вируса чикунгуньи зависит от типа образца (сыворотка, плазма крови, цельная кровь), а также времени с момента инфицирования.Клинические исследования В случае инфицирования лихорадкой чикунгунья в анализе крови (общем и биохимическом), как правило, наблюдаются следующие отклонения: лейкопения и тромбоцитопения, ускорение СОЭ, повышенные уровни аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ).УЗИ суставов при данном заболевании обычно проводят с целью выявить в них наличие воспалительных изменений, что является частым побочным эффектом.ЛечениеС целью купирования высокой температуры и боли в суставах ВОЗ рекомендует больным чикунгуньей прием жаропонижающих и болеутоляющих средств. Однако в любом случае при возникновении характерных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.До тех пор, пока не будет точно поставлен диагноз чикунгунья, ВОЗ категорически не рекомендует использовать аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в качестве болеутоляющих и жаропонижающих, поскольку они могут спровоцировать обширное внутреннее кровотечение.В случае протекания лихорадки чикунгунья в тяжелой форме медики настаивают на госпитализации, поскольку в таком случае увеличивается вероятность летального исхода больного. Как уже отмечалось выше, повышенному риску тяжелого течения инфекции подвержены маленькие дети и люди пожилого возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями.ПрогнозПри ранней диагностике заболевания чикунгуньей обычно имеет благоприятный исход. Большинство инфицированных возвращается к обычной жизни в течение двух недель.При острой стадии заболевания могут присутствовать боли в суставах, длящиеся до нескольких лет.Люди с ослабленным иммунитетом могут получить целый ряд осложнений в случае инфицирования вирусом чикунгунья (см. Пункт "Осложнения").Профилактика и вакцинацияВ конце 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq — первую вакцину от чикунгуньи. Эта вакцина рекомендована для применения лицам в возрасте 18 лет и старше.Защита от укусов комаровРоспотребнадзор рекомендует всем россиянам, которые планируют посетить эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах. Также избежать укусов насекомых поможет прикрывающая кожу одежда (штаны и рубашки с длинными рукавами).Профилактика завоза инфекции в РоссиюДля обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.Также на территории России проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья.Карантинные мерыВ августе 2025 года власти китайской провинции Гуандун ввели частичные санитарные меры из-за распространения лихорадки чикунгунья: температурный контроль, ограничения на передвижение и другие меры, аналогичные с пандемией коронавируса. Помимо этого, в одном из городов провинции больных госпитализировали на неделю до исчезновения вируса из крови. Число зараженных превысило 7 тысяч человек.Общественные мерыПоскольку главными переносчиками вируса чикунгуньи являются комары, есть несколько проверенных методов борьбы с ними.Роль ВОЗ в глобальная стратегия борьбыВ апреле 2025 года ВОЗ заявила о глобальной помощи странам в осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора за арбовирусными инфекциями и борьбе с ними. В рамках борьбы с чикунгуньей организация анонсировала следующие меры:Также ВОЗ рекомендовала странам создать и поддерживать ресурсную базу, необходимую для выявления и подтверждения случаев заболевания, ведения пациентов и осуществления стратегий информирования общественности в целях сокращения популяций комаров-переносчиков.География и распространениеВ 2025 году заболевания лихорадкой чикунгунья были зафиксированы в нескольких провинциях Китая, странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам), Африки (Мадагаскар, Кения, Сомали), Южной и Центральной Америки (Бразилия, Куба, Боливия), а также островных государств Тихого океана (Самоа, Тонга, Фиджи).Ситуация в КитаеВ июне 2025 года в китайской провинции Гуандун была зафиксирована крупная вспышка лихорадки чикунгунья. Общее число подтвержденных случаев превысило 10 тысяч человек, из которых более 7 тысяч зарегистрировано в городе Фошань.В конце августа 2025 года РИА Новости сообщило о тенденции к снижению заболеваемости вирусом чикунгуньи в провинции Гуандун."В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна, однако в мире остается высокий уровень распространения лихорадки чикунгунья, сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа", — процитировало агентство главного эксперта Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь.Данных о массовых заболеваниях чикунгуньей в крупных городах Китая (Хайнань, Шанхай, Пекин) нет.Заболеваемость в Турции, Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, на МальдивахВ 2025 году на Шри-Ланке была зарегистрирована крупнейшая за два десятилетия вспышка лихорадки чикунгунья. Также в соцсетях появлялась информация о случаях заражения на Мальдивах, но официальные власти это не подтверждали. Данных о массовых заболеваний чикунгуньей в Турции, Таиланде и Вьетнаме нет.Случаи в России, риск проникновения29 и 30 августа 2025 года Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях лихорадки чикунгунья на территории России. Известно, что речь идет о членах одной семьи, отдыхавших на Шри-Ланке."Риск распространения инфекции в стране отсутствует, — рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. — Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемической опасности".Аналогичного мнения придерживается и сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач, главный врач Многопрофильного медицинского центра. В интервью РИА Новости он отметил, что переносчики этого специфического заболевания — особый род комаров в России не распространен, а передача от человеку к человеку исключена, поэтому риск распространения инфекции в России в целом и в Москве в частности минимален."Однако полностью исключать его не стоит из-за потепления климата и теоретической возможности миграции насекомых в более северные регионы. Системы контроля и осмотра пассажиров, возвращающихся из жарких стран домой, также должны способствовать локализации и нераспространению инфекции в нашей стране", — пояснил Деркач.История и вспышкиВирус чикунгунья впервые выявили в 1952 году в Танзании. Там же появилось и само название лихорадки, которое на местном языке кимаконде (юг Танзании) означает "стать искривленным".По данным ВОЗ, первые вспышки чикунгуньи в Таиланде были зафиксированы в 1967 году, а в Индии — в 1970-х годах.В 2005-2006 годах вспышка этой лихорадки случилась на острове Реюньон в западной части Индийского океана. Вирус был завезен из Кении. Число заболевших на Реюньоне превысило 250 тысяч человек, что составляет около трети всего населения острова. Также случаи заболевания были зафиксированы в других странах юго-западной части Индийского океана: на Маврикии, Сейшельских островах, Мадагаскаре, Коморских островах и Майотте.В Европе вспышка заболевания чикунгуньей была зарегистрирована в итальянском городе Лацио в 2017 году. В Бразилии аналогичная ситуация произошла в 2023 году, в стране было зарегистрировано более 180 000 инфицированных. В США, по данным ВОЗ, регистрировались единичные случаи заболевания.Вспышка чикунгуньи в Китае в 2025 году является крупнейшей эпидемической проблемой в современной истории этого государства. Она возникла в июне 2025 года в южной китайской провинции Гуандун. Эпицентром вспышки стал город Фошань с населением 9 миллионов человек, в котором более 10 тысяч зараженных.Новости и официальная информацияПо данным ВОЗ на июль 2025 года, вирус чикунгуньи выявлен в 119 странах мира, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. С начала 2025 года в мире зарегистрировано около 220 тысяч случаев заражения чикунгуньей, из них 80 — с летальным исходом. Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении.Часто задаваемые вопросы о лихорадке чикунгуньяЧикунгунья — это вирусная болезнь, которая передается через укусы комаров и вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах.Чикунгунья опасна для россиян и туристов, планирующих поездки в страны Азии и Африки, поскольку там есть вероятность заражения этим вирусом.Продолжительность болезни зависит от ее формы. Острая фаза лихорадки длится 3-10 суток. Подострая форма длится более 10 суток, хроническая форма — более 3 месяцев. Смертность от вируса чикунгуньи низкая (менее 1 процента), в зоне риска находятся маленькие дети и пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями.Вирус чикунгунья передается через укусы комаров рода Aedes. При укусе самкой комара вместе со слюной он попадает в кровь человека.Чикунгунья не передается от человека к человеку — заразиться можно лишь через укусы комаров определенного вида.Информация носит справочный характер и не заменяет консультацию врача

https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, здоровье - общество, лихорадка , болезни, воз