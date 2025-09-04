Лихорадка чикунгунья: симптомы, насколько опасна и лечение в 2025 году
Вирус чикунгунья
© Getty Images / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Оглавление
- Что такое чикунгунья
- Когда и где впервые появилась болезнь
- Причины и возбудитель
- Комары-переносчики
- Пути передачи инфекции
- Возможна ли передача от человека к человеку
- Патогенез
- Поражение сердца, ЖКТ, глаз и нервной системы
- Симптомы и признаки
- Сыпь
- Инкубационный период
- Отличия от других вирусных лихорадок
- Осложнения
- Неврологические, сердечно-сосудистые и офтальмологические осложнения
- Опасность и последствия болезни
- Чем опасна инфекция
- Группы риска
- Диагностика
- Лабораторные методы
- Клинические исследования
- Лечение
- Прогноз
- Профилактика и вакцинация
- Защита от укусов комаров
- Профилактика завоза инфекции в Россию
- Карантинные меры
- Общественные меры
- Роль ВОЗ в глобальная стратегия борьбы
- География и распространение
- Ситуация в Китае
- Заболеваемость в Турции, Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, на Мальдивах
- Случаи в России, риск проникновения
- История и вспышки
- Новости и официальная информация
- Часто задаваемые вопросы о лихорадке чикунгунья
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил о первых завозных случаях лихорадки чикунгунья на территории России. В Европе — Франции, Англии, Италии, — их десятки, в Китае — тысячи. Что это за болезнь, опасна ли она, и каковы ее симптомы — в материале РИА Новости.
Что такое чикунгунья
Лихорадка чикунгунья относится к вирусным природно-очаговым инфекциям. Человек может заразиться ей от укуса кровососущих насекомых.
Когда и где впервые появилась болезнь
Впервые вирус обнаружили в 1952 году в Танзании. Затем он появился в других странах Африки и Азии, позднее его стали регистрировать в Европе и США — в основном как завозной, за счет туристов.
Как рассказал РИА Новости сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач, чикунгунья относится к группе трансмиссивных заболеваний, что делает ее схожей с другими лихорадками: желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка западного Нила, а также малярией, энцефалитом, болезнью Лайма, чумой.
По данным ВОЗ на начало сентября 2025 года, заболевшие лихорадкой чикунгунья есть более чем в ста странах Азии, Африки, Европы и Америки. В некоторых из них была инфицирована значительная часть населения, после чего она приобрела иммунитет к этому вирусу.
Само слово чикунгунья с одного из диалектов юга Танзании буквально переводится как "ходить согнувшись, искривившись". Местные жители не случайно назвали лихорадку именно так, поскольку один из основных симптомов — боль в суставах.
Причины и возбудитель
Вирус чикунгунья (Chikungunya virus, CHIKV) — РНК-содержащий вирус рода Alphavirus семейства тогавирусов. Неустойчив в окружающей среде, погибает при действии высоких температур, ультрафиолета и даже обычных доз дезинфицирующих средств. Чикунгунья имеет несколько геновариантов: западноафриканский, восточно-центрально-южноафриканский и индокитайский (линия Индийского океана).
Комары-переносчики
Чаще всего переносчиками лихорадки чикунгунья являются комары видов Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый).
Комар
© Getty Images / Gerard Rivest / 500px
Комар
Пути передачи инфекции
Самый распространенный путь заражения — через укус комара. В редких случаях возможна передача вируса через кровь. Помимо этого, зафиксированы единичные случаи передачи вируса чикунгуньи внутриутробно.
Возможна ли передача от человека к человеку
По утверждению специалистов Роспотребнадзора, напрямую вирус чикунгунья от человека к человеку не передается.
Патогенез
Воздействие на сосуды. Чикунгунья поражает стенки сосудов, усиливая их проницаемость, что, в свою очередь, приводит к выходу плазмы и эритроцитов в ткани и проявляется геморрагическим синдромом.
Воздействие на суставы. В результате воздействия вируса чикунгунья на суставную ткань суставы значительно увеличиваются в размерах. Кожа становится красноватой, а сами суставы на ощупь горячие. Также критически уменьшается их подвижность, поэтому у зараженных людей при любой попытке движения возникает резкая боль. В состоянии покоя боль ослабевает. Зачастую характерным симптомом для вируса чикунгунья является мигрирующий полиартрит, при котором боли в суставах переходят с одной конечности на другую, при этом предыдущее поражение исчезает самостоятельно.
Боль в колене
© Getty Images / Kinga Krzeminska
Боль в колене
Поражение сердца, ЖКТ, глаз и нервной системы
Вирус чикунгунья оказывает негативное влияние на целый ряд человеческих органов и систем.
- В отношении сердца он может вызывать сердечную недостаточность, аритмию, перикардит, а также ишемическую болезнь сердца.
- В тяжелых случаях возможно появление кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей.
- Поражения глаз при чикунгунье в основном выражаются в конъюнктивите, оптическом неврите, иридоциклите, эписклерите и ретините. В тяжелых случаях возможны кровоизлияния в сетчатку глаза.
- Нервная система реагирует на вирус чикунгунья энцефалитом, менингеальным синдромом, синдромом Гийена–Барре, мозжечковым синдромом, а также инсультом, спутанностью сознания и судорогами.
По данным ВОЗ, большинство инфицированных полностью выздоравливают. Вместе с тем, зарегистрированы отдельные случаи офтальмологических, сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. Маленькие дети, а также пожилые люди находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания.
Симптомы и признаки
Среди основных симптомов чикунгуньи медики отмечают внезапное и сильное повышение температуры (до 39–40 градусов), воспаление в суставах, нестерпимую головную боль, а также боли в мышцах и общую физическую слабость. Иногда может присутствовать тошнота и рвота.
Сыпь
При заражении вирусом чикунгунья пятнистая сыпь обычно появляется на второй-пятый день болезни. Иногда она может вызывать неприятное чувство зуда. Чаще всего сыпь обнаруживается на коже верхней половины тела. Однако зафиксированы случаи заболевания, при которых сыпью покрывалась более 90 процентов кожи тела человека. Напротив, в ряде случаев сыпь может быть точечной. Сыпь держится около недели, после чего исчезает, оставляя после себя шелушения.
Сыпь
© Getty Images / Marina Demidiuk
Сыпь
Инкубационный период
По информации Роспотребнадзора, инкубационный период лихорадки чикунгунья обычно составляет от 3 до 12 дней с момента укуса инфицированного комара.
Отличия от других вирусных лихорадок
Чикунгунья наряду с денге и малярией входит в тройку самых распространенных лихорадок, которые передаются через укусы комаров. Вместе с тем, между ними есть ряд отличий.
- Возбудителем малярии является одноклеточный паразит (плазмодий), который попадает в кровоток человека после укуса зараженным комаром. Далее плазмодий "селится" в печени, где происходит созревание и размножение. После этого он начинает уничтожать эритроциты.
- Лихорадка денге может быть вызвана четырьмя типами вирусов. Вирус также попадает в организм человека со слюной инфицированного комара. После попадания в кровоток он поражает лейкоциты и различные антитела. Разрушение лейкоцитов приводит к выходу воды из клеток, что провоцирует гипопротеинемию (низкий уровень белка), гипоальбуминемию (низкий уровень альбумина), появлению жидкости в легких или в брюшной полости (асцит), понижению артериального давления, шоку и даже смерти.
Чикунгунья, в отличие от малярии или денге, поражает мышечные клетки организма. Вирус размножается до тех пор, пока мышечная клетка не погибает, после чего заражает следующую клетку.
Помимо этого, чикунгунья, в отличие от денге и малярии отличается инкубационным периодом: 1 неделя против 3-4 дней и 2 недель соответственно.
Осложнения
Часто переболевшие чикунгуньей испытывают длительные артралгии и артриты. Период болей и беспокойства в суставах может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
В медицинской практике кровотечения (носовые или желудочно-кишечные) фиксируются крайне редко. В списке поражаемых вирусом органов человека чаще всего называются глаза, сердце, почки, легкие, печень и другие органы желудочно-кишечного тракта.
Боль в коленях
© Getty Images / Peter Dazeley
Боль в коленях
Неврологические, сердечно-сосудистые и офтальмологические осложнения
Среди неврологических осложнений лихорадки чикунгунья врачи выделяют менингоэнцефалит, невропатию, миелит, измененные психические функции, судороги, очаговый неврологический дефицит, миелоневропатию и острый вялый паралич.
Также чикунгунья может вызывать сердечную недостаточность, аритмию, перикардит и ишемическую болезнь сердца.
В отношении глаз эта лихорадка опасна возникновением конъюнктивита, оптического неврита, иридоциклита, эписклерита и ретинита. В тяжелых случаях возможно кровоизлияние в сетчатку глаза и головной мозг.
Опасность и последствия болезни
По данным ВОЗ, заболевавние вирусом чикунгуньи редко приводит к тяжелому протеканию заболевания или летальному исходу. Такие случаи в основном случаются у маленьких детей или пожилых людей на фоне сопутствующих заболеваний. При этом смертельные случаи зачастую обусловлены поздним обращением за медицинской помощью и развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома).
Чем опасна инфекция
Вирус чикунгунья опасен тем, что может перетечь в хроническую форму у детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Хроническая форма заболевания выражается в постоянных болях в суставах, а также в возможных поражениях внутренних органов человека.
- Могут обостриться хронические заболевания. В основном это касается болезней сердца и артритов.
- Не исключено поражение нервной системы и разрушение ткани головного мозга и его оболочек.
- Возможно поражение черепно-мозговых и периферических нервов с развитием парезов (частичного поражения) и параличей (полного их отключения).
- Нередки глазные осложнения, самые распространенные из которых — передний увеит и ретинит.
Также ввиду поражения суставов у инфицированных чикунгуньей после выздоровления может длительно сохраняться малая подвижность суставов и боли в них.
Группы риска
В группу риска по лихорадке чикунгунья входят несколько категорий:
- Дети.
- Пожилые люди.
- Пациенты с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями.
Кроме них, к группе риска также можно отнести туристов, посещающих экзотические страны, и медработников, которые непосредственно работают с вирусом.
Вирус чикунгунья
© Getty Images / Love Employee
Вирус чикунгунья
Диагностика
Для выявления лихорадки чикунгунья успешно используются несколько классических методов.
Лабораторные методы
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Данный метод диагностики направлен на выявление РНК вируса на ранней стадии заболевания (не позднее семи дней).
- Иммуноферментный анализ (ИФА). Его используют в более поздний период заболевания, когда в крови человека уже достаточно титров антител IgM и IgG к белкам вируса. IgM-антитела обычно выявляются в крови, начиная с пятого дня после укуса инфицированным комаром, и далее в течение нескольких недель. IgG-антитела определяются позже, на седьмой-десятый день болезни и могут находиться в крови в течение нескольких лет. Подтверждением диагноза лихорадки чикунгунья является четырехкратное нарастание титров IgG-антител в образцах парных сывороток крови, взятых, как минимум, с трехнедельным интервалом.
В целом, выбор лабораторного метода выявления вируса чикунгуньи зависит от типа образца (сыворотка, плазма крови, цельная кровь), а также времени с момента инфицирования.
Клинические исследования
В случае инфицирования лихорадкой чикунгунья в анализе крови (общем и биохимическом), как правило, наблюдаются следующие отклонения: лейкопения и тромбоцитопения, ускорение СОЭ, повышенные уровни аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
УЗИ суставов при данном заболевании обычно проводят с целью выявить в них наличие воспалительных изменений, что является частым побочным эффектом.
Лечение
С целью купирования высокой температуры и боли в суставах ВОЗ рекомендует больным чикунгуньей прием жаропонижающих и болеутоляющих средств. Однако в любом случае при возникновении характерных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
До тех пор, пока не будет точно поставлен диагноз чикунгунья, ВОЗ категорически не рекомендует использовать аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в качестве болеутоляющих и жаропонижающих, поскольку они могут спровоцировать обширное внутреннее кровотечение.
В случае протекания лихорадки чикунгунья в тяжелой форме медики настаивают на госпитализации, поскольку в таком случае увеличивается вероятность летального исхода больного. Как уже отмечалось выше, повышенному риску тяжелого течения инфекции подвержены маленькие дети и люди пожилого возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями.
Прогноз
При ранней диагностике заболевания чикунгуньей обычно имеет благоприятный исход. Большинство инфицированных возвращается к обычной жизни в течение двух недель.
При острой стадии заболевания могут присутствовать боли в суставах, длящиеся до нескольких лет.
Люди с ослабленным иммунитетом могут получить целый ряд осложнений в случае инфицирования вирусом чикунгунья (см. Пункт "Осложнения").
Осмотр у врача
© Getty Images / SDI Productions
Осмотр у врача
Профилактика и вакцинация
В конце 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq — первую вакцину от чикунгуньи. Эта вакцина рекомендована для применения лицам в возрасте 18 лет и старше.
Защита от укусов комаров
Роспотребнадзор рекомендует всем россиянам, которые планируют посетить эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах. Также избежать укусов насекомых поможет прикрывающая кожу одежда (штаны и рубашки с длинными рукавами).
Профилактика завоза инфекции в Россию
Для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Также на территории России проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья.
Карантинные меры
В августе 2025 года власти китайской провинции Гуандун ввели частичные санитарные меры из-за распространения лихорадки чикунгунья: температурный контроль, ограничения на передвижение и другие меры, аналогичные с пандемией коронавируса. Помимо этого, в одном из городов провинции больных госпитализировали на неделю до исчезновения вируса из крови. Число зараженных превысило 7 тысяч человек.
Общественные меры
Поскольку главными переносчиками вируса чикунгуньи являются комары, есть несколько проверенных методов борьбы с ними.
- Биологические. Выращивание рыб, которые питающихся личинками комаров-переносчиков инфекции, а также личинок гигантских комаров, которые поедают своих меньших собратьев.
- Технологические. Современные средства видеосвязи позволяют применять дроны для поиска мест размножения комаров и уничтожать их путем распыления инсектицидов.
Роль ВОЗ в глобальная стратегия борьбы
В апреле 2025 года ВОЗ заявила о глобальной помощи странам в осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора за арбовирусными инфекциями и борьбе с ними. В рамках борьбы с чикунгуньей организация анонсировала следующие меры:
- содействие странам в подтверждении вспышек через сеть сотрудничающих лабораторий;
- предоставление странам технической поддержки и рекомендаций по вопросам эффективной борьбы со вспышками заболеваний, передаваемых комарами;
- мониторинг разработки новых средств борьбы с заболеванием, в том числе инсектицидов и технологий их нанесения;
- разработка научно обоснованных стратегий, мер политики и планов по противодействию вспышкам;
- предоставление технической помощи и рекомендаций странам по вопросам эффективного реагирования на случаи заболевания и вспышки;
- содействие странам в совершенствовании систем отчетности;
- подготовка руководств и проведение обучения по вопросам клинического ведения больных, диагностики инфекции и борьбы с переносчиками на глобальном и региональном уровнях;
- публикация для государств-членов руководств и справочников по эпидемиологическому надзору, лабораторному обеспечению, клиническому ведению случаев и борьбе с переносчиками;
- продвижение комплексных междисциплинарных подходов к лечению арбовирусных заболеваний путем реализации Глобальной инициативы по борьбе с арбовирусами.
Также ВОЗ рекомендовала странам создать и поддерживать ресурсную базу, необходимую для выявления и подтверждения случаев заболевания, ведения пациентов и осуществления стратегий информирования общественности в целях сокращения популяций комаров-переносчиков.
Азиатский комар
© Getty Images / ePhotocorp
Азиатский комар
География и распространение
В 2025 году заболевания лихорадкой чикунгунья были зафиксированы в нескольких провинциях Китая, странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам), Африки (Мадагаскар, Кения, Сомали), Южной и Центральной Америки (Бразилия, Куба, Боливия), а также островных государств Тихого океана (Самоа, Тонга, Фиджи).
Ситуация в Китае
В июне 2025 года в китайской провинции Гуандун была зафиксирована крупная вспышка лихорадки чикунгунья. Общее число подтвержденных случаев превысило 10 тысяч человек, из которых более 7 тысяч зарегистрировано в городе Фошань.
В конце августа 2025 года РИА Новости сообщило о тенденции к снижению заболеваемости вирусом чикунгуньи в провинции Гуандун.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна, однако в мире остается высокий уровень распространения лихорадки чикунгунья, сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа", — процитировало агентство главного эксперта Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь.
Данных о массовых заболеваниях чикунгуньей в крупных городах Китая (Хайнань, Шанхай, Пекин) нет.
Борьба с комарам в Китае
© Getty Images / VCG
Борьба с комарам в Китае
Заболеваемость в Турции, Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, на Мальдивах
В 2025 году на Шри-Ланке была зарегистрирована крупнейшая за два десятилетия вспышка лихорадки чикунгунья. Также в соцсетях появлялась информация о случаях заражения на Мальдивах, но официальные власти это не подтверждали. Данных о массовых заболеваний чикунгуньей в Турции, Таиланде и Вьетнаме нет.
Случаи в России, риск проникновения
29 и 30 августа 2025 года Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях лихорадки чикунгунья на территории России. Известно, что речь идет о членах одной семьи, отдыхавших на Шри-Ланке.
"Риск распространения инфекции в стране отсутствует, — рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. — Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемической опасности".
Аналогичного мнения придерживается и сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач, главный врач Многопрофильного медицинского центра. В интервью РИА Новости он отметил, что переносчики этого специфического заболевания — особый род комаров в России не распространен, а передача от человеку к человеку исключена, поэтому риск распространения инфекции в России в целом и в Москве в частности минимален.
"Однако полностью исключать его не стоит из-за потепления климата и теоретической возможности миграции насекомых в более северные регионы. Системы контроля и осмотра пассажиров, возвращающихся из жарких стран домой, также должны способствовать локализации и нераспространению инфекции в нашей стране", — пояснил Деркач.
История и вспышки
- Танзания 1952 — первый случай
Вирус чикунгунья впервые выявили в 1952 году в Танзании. Там же появилось и само название лихорадки, которое на местном языке кимаконде (юг Танзании) означает "стать искривленным".
- Индия, Таиланд
По данным ВОЗ, первые вспышки чикунгуньи в Таиланде были зафиксированы в 1967 году, а в Индии — в 1970-х годах.
Эпедмия чикунгуньи в Индии
© Getty Images / Hindustan Times
Эпедмия чикунгуньи в Индии
- Вспышки на островах в Индийском океане
В 2005-2006 годах вспышка этой лихорадки случилась на острове Реюньон в западной части Индийского океана. Вирус был завезен из Кении. Число заболевших на Реюньоне превысило 250 тысяч человек, что составляет около трети всего населения острова. Также случаи заболевания были зафиксированы в других странах юго-западной части Индийского океана: на Маврикии, Сейшельских островах, Мадагаскаре, Коморских островах и Майотте.
- Европа, Бразилия, США
В Европе вспышка заболевания чикунгуньей была зарегистрирована в итальянском городе Лацио в 2017 году. В Бразилии аналогичная ситуация произошла в 2023 году, в стране было зарегистрировано более 180 000 инфицированных. В США, по данным ВОЗ, регистрировались единичные случаи заболевания.
- Китай-2025
Вспышка чикунгуньи в Китае в 2025 году является крупнейшей эпидемической проблемой в современной истории этого государства. Она возникла в июне 2025 года в южной китайской провинции Гуандун. Эпицентром вспышки стал город Фошань с населением 9 миллионов человек, в котором более 10 тысяч зараженных.
Новости и официальная информация
По данным ВОЗ на июль 2025 года, вирус чикунгуньи выявлен в 119 странах мира, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. С начала 2025 года в мире зарегистрировано около 220 тысяч случаев заражения чикунгуньей, из них 80 — с летальным исходом. Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении.
Часто задаваемые вопросы о лихорадке чикунгунья
- Чикунгунья – что это за болезнь простыми словами?
Чикунгунья — это вирусная болезнь, которая передается через укусы комаров и вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах.
- Опасна ли для россиян и туристов?
Чикунгунья опасна для россиян и туристов, планирующих поездки в страны Азии и Африки, поскольку там есть вероятность заражения этим вирусом.
- Сколько длится болезнь и можно ли умереть?
Продолжительность болезни зависит от ее формы. Острая фаза лихорадки длится 3-10 суток. Подострая форма длится более 10 суток, хроническая форма — более 3 месяцев. Смертность от вируса чикунгуньи низкая (менее 1 процента), в зоне риска находятся маленькие дети и пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями.
- Как выглядит укус комара-переносчика?
Вирус чикунгунья передается через укусы комаров рода Aedes. При укусе самкой комара вместе со слюной он попадает в кровь человека.
- Можно ли заразиться от человека?
Чикунгунья не передается от человека к человеку — заразиться можно лишь через укусы комаров определенного вида.
Информация носит справочный характер и не заменяет консультацию врача