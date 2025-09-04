https://ria.ru/20250904/video-2039678285.html
Минобороны показало видео с российскими бойцами в Новоселовке
Минобороны показало видео с российскими бойцами в Новоселовке
Минобороны РФ опубликовало видео из Новоселовки в Днепропетровской области, на котором российские военные демонстрируют флаги России. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео из Новоселовки в Днепропетровской области, на котором российские военные демонстрируют флаги России.Ранее министерство сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Днепропетровской области."Над населённым пунктом установлен полный контроль. Инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в ведомстве.На кадрах показано, как российские военнослужащие демонстрируют развернутые флаги РФ.
