Минобороны показало видео с российскими бойцами в Новоселовке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 04.09.2025
Минобороны показало видео с российскими бойцами в Новоселовке
Минобороны РФ опубликовало видео из Новоселовки в Днепропетровской области, на котором российские военные демонстрируют флаги России. РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
безопасность
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео из Новоселовки в Днепропетровской области, на котором российские военные демонстрируют флаги России.Ранее министерство сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Днепропетровской области."Над населённым пунктом установлен полный контроль. Инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в ведомстве.На кадрах показано, как российские военнослужащие демонстрируют развернутые флаги РФ.
россия, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Безопасность
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео из Новоселовки в Днепропетровской области, на котором российские военные демонстрируют флаги России.
Ранее министерство сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Днепропетровской области.
"Над населённым пунктом установлен полный контроль. Инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование территории и обследование зданий на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в ведомстве.
На кадрах показано, как российские военнослужащие демонстрируют развернутые флаги РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
