У властей США нет неотложных планов ввести нацгвардию в Чикаго, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. У федерального правительства США нет неотложных планов по введению национальной гвардии в город Чикаго для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Я позволю президенту говорить об этом. Послушайте, неотложных планов нет", - сообщил он журналистам на вопрос о возможных срока введения национальной гвардии в Чикаго. Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп обладает юридической обязанностью по защите американских граждан, будь то в Чикаго или в Вашингтоне. При этом политик отметил, что глава Белого дома заинтересован в сотрудничестве по этому вопросу с губернатором штата Иллинойс. В среду губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своём городе армию, после того как Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии. Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия". Второго сентября президент США назвал Чикагосамым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. У федерального правительства США нет неотложных планов по введению национальной гвардии в город Чикаго для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Я позволю президенту говорить об этом. Послушайте, неотложных планов нет", - сообщил он журналистам на вопрос о возможных срока введения национальной гвардии в Чикаго
.
Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп
обладает юридической обязанностью по защите американских граждан, будь то в Чикаго или в Вашингтоне. При этом политик отметил, что глава Белого дома заинтересован в сотрудничестве по этому вопросу с губернатором штата Иллинойс
.
В среду губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своём городе армию, после того как Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии.
Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия".
Второго сентября президент США назвал Чикагосамым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия.
Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.