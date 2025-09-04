https://ria.ru/20250904/vens-2039523869.html

У властей США нет неотложных планов ввести нацгвардию в Чикаго, заявил Вэнс

У властей США нет неотложных планов ввести нацгвардию в Чикаго, заявил Вэнс - РИА Новости, 04.09.2025

У властей США нет неотложных планов ввести нацгвардию в Чикаго, заявил Вэнс

У федерального правительства США нет неотложных планов по введению национальной гвардии в город Чикаго для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T00:42:00+03:00

2025-09-04T00:42:00+03:00

2025-09-04T00:42:00+03:00

в мире

чикаго

сша

иллинойс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. У федерального правительства США нет неотложных планов по введению национальной гвардии в город Чикаго для борьбы с преступностью и нелегальными мигрантами, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Я позволю президенту говорить об этом. Послушайте, неотложных планов нет", - сообщил он журналистам на вопрос о возможных срока введения национальной гвардии в Чикаго. Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп обладает юридической обязанностью по защите американских граждан, будь то в Чикаго или в Вашингтоне. При этом политик отметил, что глава Белого дома заинтересован в сотрудничестве по этому вопросу с губернатором штата Иллинойс. В среду губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жители Чикаго не желают видеть в своём городе армию, после того как Трамп сообщил о своем решении направить туда войска национальной гвардии. Во время пресс-конференции Прицкер назвал Трампа "последним человеком в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго". По его мнению, если бы президента волновала безопасность граждан, то ему не следовало "сокращать 800 миллионов долларов организациям по предотвращению насилия" и продолжать "разрешать торговлю десятками тысяч единиц оружия". Второго сентября президент США назвал Чикагосамым опасным городом в мире и заявил, что для решения проблемы преступности в кратчайшие сроки будет задействована национальная гвардия. Губернатор Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением" и добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в конгресс, запланированных на 2026 год.

https://ria.ru/20250903/illinoys-2039234405.html

https://ria.ru/20250902/trump-2039142392.html

чикаго

сша

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп