Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ

Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне". РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне". "За период с 09.00 по 18.00 03.09.2025 года по времени Владивостока было остановлено 260 мошеннических звонков посетителям ВЭФ-2025", - сообщили в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
