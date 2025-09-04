Рейтинг@Mail.ru
Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
12:58 04.09.2025
Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ
Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ
владивосток
билайн
вэф-2025
мошенники
мошенничество
общество
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне". "За период с 09.00 по 18.00 03.09.2025 года по времени Владивостока было остановлено 260 мошеннических звонков посетителям ВЭФ-2025", - сообщили в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке
Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне".
"За период с 09.00 по 18.00 03.09.2025 года по времени Владивостока было остановлено 260 мошеннических звонков посетителям ВЭФ-2025", - сообщили в компании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
