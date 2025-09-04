https://ria.ru/20250904/vef-2039649020.html

Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ

Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025

Мошенники более 200 раз пытались позвонить посетителям ВЭФ

Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне". 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники 260 раз пытались позвонить посетителям Восточного экономического форума (ВЭФ) в первый день его работы - 3 сентября, сообщили РИА Новости в "Билайне". "За период с 09.00 по 18.00 03.09.2025 года по времени Владивостока было остановлено 260 мошеннических звонков посетителям ВЭФ-2025", - сообщили в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

