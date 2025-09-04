https://ria.ru/20250904/vef-2039626207.html

На ВЭФ обсудили улучшение делового климата и инвестразвитие регионов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сессия "Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока" прошла на Восточном экономическом форуме 4 сентября, в дискуссии приняла участие генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина, сообщает центр."Мероприятие собрало представителей органов власти, крупного бизнеса и институтов развития для обсуждения стратегических задач по формированию комфортной деловой среды в стране. Модератором сессии выступил Михаил Хомич, главный стратег и руководитель предпринимательской платформы ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.Как отметили на мероприятии, перед Россией стоит амбициозная задача - войти в топ-20 мировых лидеров по инвестиционному климату к 2030 году, согласно поручению президента. В последние годы государством сформирован широкий комплекс мер, направленных как на поддержку и поощрение инвестиций, так и на улучшение условий ведения бизнеса за счет оптимизации процедур и снятия существующих барьеров. Для достижения этой цели необходима системная и постоянная работа по улучшению делового климата.Одним из ключевых решений является разрабатываемая министерством экономического развития России и Агентством стратегических инициатив национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Этот проект направлен на создание единой системы ориентиров для комфортной деловой среды, охватывающей весь жизненный путь предприятия - от его регистрации до экспорта производимой продукции."Национальная модель - это следующий этап работы по улучшению делового климата. Она состоит из конкретных инициатив, которые предпринимателям нужны на каждом этапе работы. Речь идет о сокращении сроков банкротных процедур и технологического присоединения к сетям, снижении издержек на уплату налогов, расширении возможностей трудового законодательства. При этом мы смотрим не только на федеральный уровень, но и на регионы: наша цель - чтобы условия для бизнеса в любом субъекте России соответствовали уровню лучших практик", - сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Никишина в своем выступлении подчеркнула, что национальная модель является "универсальным" решением для общих вызовов, стоящих перед российской экономикой."Правительство, институты развития и бизнес много лет вместе формировали комфортные условия для работы инвесторов и предпринимателей, вовлеченных в международную кооперацию с Россией: снижали внутренние барьеры, донастраивали меры внешнеторговой политики и поддержки экспорта, регулировали применение административных процедур. Все эти задачи были поставлены и решались в рамках дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы, а затем в рамках механизма трансформации делового климата", - отметила она.Однако текущие условия требуют новых подходов. Среди общих вызовов для международной торговли глава РЭЦ выделила продолжающееся санкционное давление, ограничения доступа к традиционным рынкам и международным расчетам, а также необходимость оптимизации таможенных формальностей и расширения безбумажного документооборота. Также она отметила проблему заполнения внутреннего рынка продукцией китайских и индийских производителей, что создает дополнительную конкуренцию."Частично на них отвечают сформированные в рамках Нацмодели мероприятия, однако бизнесу, который готов развиваться и работать с рисками, требуется помощь в снятии большого количества барьеров, и государству предстоит работать на разных площадках и дальше", - подчеркнула Никишина.В завершение своего выступления глава РЭЦ выделила приоритеты для государственной поддержки ВЭД, как это видит Группа РЭЦ.Первым и важнейшим направлением, по ее словам, является поддержка комплексных проектов. Институты развития должны кардинально изменить свой подход, переориентировавшись на полное сопровождение масштабных инициатив - от строительства атомных электростанций и внедрения систем "умный город" до комплексной цифровизации целых секторов экономики в странах-партнерах. Это требует объединения предложений от компаний различных отраслей в единый, прозрачный и понятный для иностранного заказчика пакет, что обеспечит приоритетное финансирование и эффективное продвижение таких сложных, многокомпонентных сделок.Второй ключевой элемент стратегии - это инвестиции в кооперацию. Никишина подчеркнула, что наиболее устойчивой формой закрепления на внешних рынках является создание совместных предприятий и реализация долгосрочных инвестиционных проектов непосредственно на территориях стран-партнеров. Третий приоритет связан с развитием надежной инфраструктуры. Диверсификация логистических маршрутов, активное развитие Северного морского пути и международных транспортных коридоров, а также стимулирование использования национальных валют в расчетах и создание альтернативных платформ для проведения платежей - все эти меры являются базовыми условиями для снижения внешних рисков и обеспечения устойчивости экспортных поставок.Никишина также подчеркнула, что современный эффективный и востребованный рынком специалист в сфере внешнеэкономической деятельности - это уже не просто менеджер по продажам, а скорее "архитектор международных технологических альянсов, цифровой логистики и аналитик одновременно". Для воспитания таких многопрофильных профессионалов необходима глубокая перезагрузка образовательных программ, интеграция актуальных запросов бизнеса в учебные планы и магистерские программы.В рамках сессии обсуждались зоны, требующие первоочередных улучшений для создания благоприятных условий ведения бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях. Были представлены ключевые инициативы, которые будут реализованы в рамках Национальной модели, а также определены задачи, стоящие перед субъектами Дальневосточного федерального округа по развитию инвестиционного климата. Участники также уделили внимание вызовам, стоящим перед российским бизнесом в сфере международной торговли, и путям их преодоления.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

