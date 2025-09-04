https://ria.ru/20250904/vedyakhin-2039697280.html

Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре

Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре - РИА Новости, 04.09.2025

Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре

Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября, сообщил на X Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября, сообщил на X Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. "В этом году конференция выходит на новый уровень. Мы уже видим результаты работы Международного альянса искусственного интеллекта, созданного на конференции прошлого года. Вместе с учеными из разных стран была проведена серия форсайт-сессий, где были сформированы ключевые направления фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта. Такой взгляд из будущего позволяет точнее планировать приоритеты, оптимизировать ресурсы и предвосхищать вызовы", – подчеркнул Ведяхин, его слова приводит пресс-служба банка. Он выразил уверенность, что на форуме будут приняты важные международные решения и анонсированы прорывные открытия в области генеративного интеллекта. За три дня на площадке AI Journey исследователи, ученые, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних ИИ-трендах и обсудят перспективы индустрии. Каждый из трех дней будет посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе. Одним из событий конференции станет подведение итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые с начала 2025 года прошли в разных странах мира под эгидой Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network). Помимо этого, на конференции наградят победителей соревнований, приуроченных к AI Journey: AI Challenge для участников до 25 лет и AIJ Contest для опытных специалистов. Также будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. AI Journey традиционно пройдет в гибридном режиме: очно и онлайн. При этом в программе запланированы и новые интерактивные форматы, приуроченные к юбилею события. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

