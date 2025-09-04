Рейтинг@Mail.ru
Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 04.09.2025 (обновлено: 17:40 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/vedyakhin-2039697280.html
Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре
Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре - РИА Новости, 04.09.2025
Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре
Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября, сообщил на X Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:42:00+03:00
2025-09-04T17:40:00+03:00
вэф-2025
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
технологии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039696766_0:44:3094:1784_1920x0_80_0_0_965afc9b67a5bdd3bd749f5ca15c71a1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября, сообщил на X Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. "В этом году конференция выходит на новый уровень. Мы уже видим результаты работы Международного альянса искусственного интеллекта, созданного на конференции прошлого года. Вместе с учеными из разных стран была проведена серия форсайт-сессий, где были сформированы ключевые направления фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта. Такой взгляд из будущего позволяет точнее планировать приоритеты, оптимизировать ресурсы и предвосхищать вызовы", – подчеркнул Ведяхин, его слова приводит пресс-служба банка. Он выразил уверенность, что на форуме будут приняты важные международные решения и анонсированы прорывные открытия в области генеративного интеллекта. За три дня на площадке AI Journey исследователи, ученые, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних ИИ-трендах и обсудят перспективы индустрии. Каждый из трех дней будет посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе. Одним из событий конференции станет подведение итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые с начала 2025 года прошли в разных странах мира под эгидой Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network). Помимо этого, на конференции наградят победителей соревнований, приуроченных к AI Journey: AI Challenge для участников до 25 лет и AIJ Contest для опытных специалистов. Также будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. AI Journey традиционно пройдет в гибридном режиме: очно и онлайн. При этом в программе запланированы и новые интерактивные форматы, приуроченные к юбилею события. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/sber-2039370152.html
https://ria.ru/20250807/nauka-2033731183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039696766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f05d18c4a16336eea6c3bbdc37ac2db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2025, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии), технологии, сбер
ВЭФ-2025, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Сбер
Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey пройдет в Москве в ноябре

Ведяхин: юбилейная конференция AI Journey состоится в Москве с 19 по 21 ноября

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк"
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк"
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Международная конференция по искусственному интеллекту (AI) AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября, сообщил на X Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"В этом году конференция выходит на новый уровень. Мы уже видим результаты работы Международного альянса искусственного интеллекта, созданного на конференции прошлого года. Вместе с учеными из разных стран была проведена серия форсайт-сессий, где были сформированы ключевые направления фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта. Такой взгляд из будущего позволяет точнее планировать приоритеты, оптимизировать ресурсы и предвосхищать вызовы", – подчеркнул Ведяхин, его слова приводит пресс-служба банка.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сбер: более тысячи компаний Индии хотят взаимодействия с Россией
3 сентября, 13:52
Он выразил уверенность, что на форуме будут приняты важные международные решения и анонсированы прорывные открытия в области генеративного интеллекта.
За три дня на площадке AI Journey исследователи, ученые, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних ИИ-трендах и обсудят перспективы индустрии. Каждый из трех дней будет посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе. Одним из событий конференции станет подведение итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые с начала 2025 года прошли в разных странах мира под эгидой Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network).
Помимо этого, на конференции наградят победителей соревнований, приуроченных к AI Journey: AI Challenge для участников до 25 лет и AIJ Contest для опытных специалистов. Также будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. AI Journey традиционно пройдет в гибридном режиме: очно и онлайн. При этом в программе запланированы и новые интерактивные форматы, приуроченные к юбилею события.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Создание текста - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Кто же автор? Ученые оценили вклад нейросети в работу
7 августа, 09:00
 
ВЭФ-2025Сбербанк РоссииИскусственный интеллект (ИИ)ТехнологииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала