ВЭБ: эффекты качества жизни от проектов ГЧП на Дальнем Востоке выше на 40%
10:17 04.09.2025 (обновлено: 10:42 04.09.2025)
ВЭБ: эффекты качества жизни от проектов ГЧП на Дальнем Востоке выше на 40%
вэф-2025
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Эффекты на качество жизни от проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке выше на 30-40%, чем в целом в системе Индекса ВЭБ.РФ, следует из оценки влияния проектов на качество жизни в городах, проведенного госкорпорацией. О результатах пилотной оценки по новой методике сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. "Весомые эффекты на качество жизни мы отмечаем по проектам в различных сферах — возведение аэропортовой и социальной инфраструктуры, строительство школ, водоснабжение и теплоснабжение. Рост в ключевых направлениях качества жизни в ДФО в сравнении с результатами в городах за пределами округа — порядка 40%. Показателен и прирост групп показателей индекса в расчете на 1 миллиард рублей инвестиций в проекты ГЧП — по ряду проектов в ДФО он в два раза превышает результаты проектов в других макрорегионах", — сообщил Самохин. Он подчеркнул, что Дальневосточный федеральный округ выбран для пилотной экспертизы в связи с высокой востребованностью инструментария ГЧП. Как сообщил Самохин, по данным Национального центра ГЧП, в Дальневосточном федеральном округе и Арктике реализуется каждый четвертый ГЧП-проект (порядка 25% или 886 проектов из 3,5 тысячи) в стране, довольно высокую планку — на уровне 13–15% (в зависимости от учета проектов в двух столицах, которые объективно находятся в особой категории) — макрорегион держит и по объему инвестиций (общий объем инвестиций — свыше 880 миллиардов рублей). "Во Владивостоке мы впервые проводим мероприятия новой "Недели ГЧП", формат которой полностью переосмыслен. В программе ВЭФ — порядка 30 мероприятий по тематике ГЧП. Вместе с регулятором — Минэкономразвития — и участниками отрасли идет активное обсуждение и ключевых текущих задач, таких как распределение рисков, и перспективных, таких как единый стандарт для ГЧП", — сказал Самохин. Пилотную оценку влияния проектов ГЧП на качество жизни ВЭБ провел по новой методике, которая утверждена приказом Минэкономразвития и зарегистрирована в Минюсте 29 августа. Во исполнение поручений президента правительство России наделило ВЭБ статусом верификатора ГЧП. Все новые проекты и инициативы свыше 3 миллиардов рублей теперь проходят экспертизу ВЭБ, для дотационных регионов она становится обязательной. По новой методике при оценке проектов учитываются и данные аналитики качества жизни Индекса ВЭБ.РФ. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
2025
вэф-2025, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ВЭФ-2025, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Эффекты на качество жизни от проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке выше на 30-40%, чем в целом в системе Индекса ВЭБ.РФ, следует из оценки влияния проектов на качество жизни в городах, проведенного госкорпорацией.
О результатах пилотной оценки по новой методике сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.
"Весомые эффекты на качество жизни мы отмечаем по проектам в различных сферах — возведение аэропортовой и социальной инфраструктуры, строительство школ, водоснабжение и теплоснабжение. Рост в ключевых направлениях качества жизни в ДФО в сравнении с результатами в городах за пределами округа — порядка 40%. Показателен и прирост групп показателей индекса в расчете на 1 миллиард рублей инвестиций в проекты ГЧП — по ряду проектов в ДФО он в два раза превышает результаты проектов в других макрорегионах", — сообщил Самохин.
Он подчеркнул, что Дальневосточный федеральный округ выбран для пилотной экспертизы в связи с высокой востребованностью инструментария ГЧП.
Как сообщил Самохин, по данным Национального центра ГЧП, в Дальневосточном федеральном округе и Арктике реализуется каждый четвертый ГЧП-проект (порядка 25% или 886 проектов из 3,5 тысячи) в стране, довольно высокую планку — на уровне 13–15% (в зависимости от учета проектов в двух столицах, которые объективно находятся в особой категории) — макрорегион держит и по объему инвестиций (общий объем инвестиций — свыше 880 миллиардов рублей).
ВЭБ: эффекты качества жизни от проектов ГЧП на Дальнем Востоке выше на 40%
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ: эффекты качества жизни от проектов ГЧП на Дальнем Востоке выше на 40%
"Во Владивостоке мы впервые проводим мероприятия новой "Недели ГЧП", формат которой полностью переосмыслен. В программе ВЭФ — порядка 30 мероприятий по тематике ГЧП. Вместе с регулятором — Минэкономразвития — и участниками отрасли идет активное обсуждение и ключевых текущих задач, таких как распределение рисков, и перспективных, таких как единый стандарт для ГЧП", — сказал Самохин.
Пилотную оценку влияния проектов ГЧП на качество жизни ВЭБ провел по новой методике, которая утверждена приказом Минэкономразвития и зарегистрирована в Минюсте 29 августа. Во исполнение поручений президента правительство России наделило ВЭБ статусом верификатора ГЧП. Все новые проекты и инициативы свыше 3 миллиардов рублей теперь проходят экспертизу ВЭБ, для дотационных регионов она становится обязательной. По новой методике при оценке проектов учитываются и данные аналитики качества жизни Индекса ВЭБ.РФ.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ВЭФ-2025Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
