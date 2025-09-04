Рейтинг@Mail.ru
"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 04.09.2025
"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев
"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев - РИА Новости, 04.09.2025
"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев
Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности двадцати шести стран предоставить свои военные... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:38:00+03:00
2025-09-04T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
урсула фон дер ляйен
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности двадцати шести стран предоставить свои военные силы для "гарантий безопасности" Украины."Лидеры США и Европы не рискнут ввести на Украину войска. Российской Федерации достаточно лишь стукнуть кулаком по столу, как все попискивания затихают", — написал один из комментаторов."Сейчас все только и кричат: надо позаботиться о безопасности Украины! Если не будет гарантий, Россия снова нападет! Вам вложили эту мысль в голову, даже не разжевав. Подумайте сами", — отметил другой."Организация Североатлантического договора так страстно мечтает оказаться на территории Украины и заполучить вожделенные рычаги влияния, что готова на любые шаги. Вот только рискуют они закончить свой путь на свалке или и вовсе в мешках для трупов", — поделился мнением еще один из пользователей."Европа так пыхтит под видом "поддержки" Украине, но сражаться с Россией боится. Так что все эти выкрики никто не воспринимает всерьез", — заключили читатели.Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих" опубликовала заявление, в котором говорится, что двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.Встреча прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, урсула фон дер ляйен, кир стармер, эммануэль макрон, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия

"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности двадцати шести стран предоставить свои военные силы для "гарантий безопасности" Украины.
"Лидеры США и Европы не рискнут ввести на Украину войска. Российской Федерации достаточно лишь стукнуть кулаком по столу, как все попискивания затихают", — написал один из комментаторов.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Экс-аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях ЕС по Украине
Вчера, 21:00
"Сейчас все только и кричат: надо позаботиться о безопасности Украины! Если не будет гарантий, Россия снова нападет! Вам вложили эту мысль в голову, даже не разжевав. Подумайте сами", — отметил другой.
"Организация Североатлантического договора так страстно мечтает оказаться на территории Украины и заполучить вожделенные рычаги влияния, что готова на любые шаги. Вот только рискуют они закончить свой путь на свалке или и вовсе в мешках для трупов", — поделился мнением еще один из пользователей.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Зеленский сделал новое заявление о европейских войсках на Украине
Вчера, 19:31
"Европа так пыхтит под видом "поддержки" Украине, но сражаться с Россией боится. Так что все эти выкрики никто не воспринимает всерьез", — заключили читатели.
Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих" опубликовала заявление, в котором говорится, что двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.
Встреча прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
Вчера, 18:12
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЭммануэль МакронЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
