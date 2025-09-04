https://ria.ru/20250904/ukraina-2039791193.html

"В мешках для трупов". Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило японцев

Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности двадцати шести стран предоставить свои военные... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:38:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности двадцати шести стран предоставить свои военные силы для "гарантий безопасности" Украины."Лидеры США и Европы не рискнут ввести на Украину войска. Российской Федерации достаточно лишь стукнуть кулаком по столу, как все попискивания затихают", — написал один из комментаторов."Сейчас все только и кричат: надо позаботиться о безопасности Украины! Если не будет гарантий, Россия снова нападет! Вам вложили эту мысль в голову, даже не разжевав. Подумайте сами", — отметил другой."Организация Североатлантического договора так страстно мечтает оказаться на территории Украины и заполучить вожделенные рычаги влияния, что готова на любые шаги. Вот только рискуют они закончить свой путь на свалке или и вовсе в мешках для трупов", — поделился мнением еще один из пользователей."Европа так пыхтит под видом "поддержки" Украине, но сражаться с Россией боится. Так что все эти выкрики никто не воспринимает всерьез", — заключили читатели.Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих" опубликовала заявление, в котором говорится, что двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.Встреча прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

