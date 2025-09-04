Рейтинг@Mail.ru
Мексиканские наемники понесли потери на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039784540.html
Мексиканские наемники понесли потери на Украине
Мексиканские наемники понесли потери на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Мексиканские наемники понесли потери на Украине
Четверо мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия", погибли на Украине, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T21:31:00+03:00
2025-09-04T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия", погибли на Украине, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. "Покойтесь с миром, дорогие соотечественники, павшие на поле боя. Мексиканцы, погибшие на Украине: Анхель, Марио, Карлос, Пабло", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force в одной из соцсетей. В публикации также указано, что первые двое проходили службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", а остальные - в бригаде нацгвардии "Хартия". В начале августа РИА Новости обнаружило в соцсетях заявление подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющего на стороне ВСУ, что "Хартия" несет большие потери, а многие из ее военнослужащих пропали без вести. Девятнадцатого августа в силовых структурах сообщили РИА Новости, что этнический кубинец Даниэль Китоне, склонный к употреблению наркотических веществ и спиртного, был назначен командиром 13-й отдельной бригады нацгвардии Украины "Хартия". Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Мексиканские наемники понесли потери на Украине

Четверо мексиканских наемников погибли в зоне СВО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия", погибли на Украине, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.
"Покойтесь с миром, дорогие соотечественники, павшие на поле боя. Мексиканцы, погибшие на Украине: Анхель, Марио, Карлос, Пабло", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force в одной из соцсетей.
В публикации также указано, что первые двое проходили службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", а остальные - в бригаде нацгвардии "Хартия".
В начале августа РИА Новости обнаружило в соцсетях заявление подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющего на стороне ВСУ, что "Хартия" несет большие потери, а многие из ее военнослужащих пропали без вести.
Девятнадцатого августа в силовых структурах сообщили РИА Новости, что этнический кубинец Даниэль Китоне, склонный к употреблению наркотических веществ и спиртного, был назначен командиром 13-й отдельной бригады нацгвардии Украины "Хартия".
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала