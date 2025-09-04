https://ria.ru/20250904/ukraina-2039784540.html
Мексиканские наемники понесли потери на Украине
Четверо мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия", погибли на Украине, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T21:31:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия", погибли на Украине, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. "Покойтесь с миром, дорогие соотечественники, павшие на поле боя. Мексиканцы, погибшие на Украине: Анхель, Марио, Карлос, Пабло", - говорится в сообщении, опубликованном на странице подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force в одной из соцсетей. В публикации также указано, что первые двое проходили службу в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", а остальные - в бригаде нацгвардии "Хартия". В начале августа РИА Новости обнаружило в соцсетях заявление подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющего на стороне ВСУ, что "Хартия" несет большие потери, а многие из ее военнослужащих пропали без вести. Девятнадцатого августа в силовых структурах сообщили РИА Новости, что этнический кубинец Даниэль Китоне, склонный к употреблению наркотических веществ и спиртного, был назначен командиром 13-й отдельной бригады нацгвардии Украины "Хартия". Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и удобных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
