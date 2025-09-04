Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039777263.html
СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ
СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ
Подозреваемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:44:00+03:00
2025-09-04T20:44:00+03:00
в мире
украина
одесса
артемовск (донецкая область)
андрей парубий
николай княжицкий
надежда савченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039070108_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_9dd9c6c6a1188cc8e73f1a4bff55e4fa.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подозреваемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников был против службы своего сына в ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на знакомого мужчины. Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации. Как сообщали украинские СМИ, последний пропал без вести в 2023 году в районе Артемовска. Сам Сцельников на заседании суда по избранию ему меры пресечения свою вину признал и заявил, что хочет, чтобы ему вынесли приговор и "обменяли на военнопленного", чтобы он мог "поехать и найти тело своего сына". "Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник Пушкин. Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать", - приводит "Страна" слова знакомого с подозреваемым. По информации издания, бывшая жена Сцельникова также заявляла, что отношения между Михаилом Сцельниковым и его сыном прервались после того, как тот пошел в ВСУ. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250316/ganul-2005345171.html
украина
одесса
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039070108_9:0:968:719_1920x0_80_0_0_e2d98bb73abb57badcd9059d0dfd427a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, артемовск (донецкая область), андрей парубий, николай княжицкий, надежда савченко, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Артемовск (Донецкая область), Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Надежда Савченко, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ

Подозреваемый в ликвидации Парубия Сцельников был против службы сына в ВСУ

© Фото опубликовано украинскими СМИПодозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подозреваемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников был против службы своего сына в ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на знакомого мужчины.
Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации. Как сообщали украинские СМИ, последний пропал без вести в 2023 году в районе Артемовска. Сам Сцельников на заседании суда по избранию ему меры пресечения свою вину признал и заявил, что хочет, чтобы ему вынесли приговор и "обменяли на военнопленного", чтобы он мог "поехать и найти тело своего сына".
"Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник Пушкин. Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать", - приводит "Страна" слова знакомого с подозреваемым.
По информации издания, бывшая жена Сцельникова также заявляла, что отношения между Михаилом Сцельниковым и его сыном прервались после того, как тот пошел в ВСУ.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
ВСУ сообщили подробности о подозреваемом в ликвидации националиста Ганула
16 марта, 16:41
 
В миреУкраинаОдессаАртемовск (Донецкая область)Андрей ПарубийНиколай КняжицкийНадежда СавченкоВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала