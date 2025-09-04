СМИ: подозреваемый в ликвидации Парубия был против службы сына в ВСУ
Подозреваемый в ликвидации Парубия Сцельников был против службы сына в ВСУ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подозреваемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, Михаил Сцельников был против службы своего сына в ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на знакомого мужчины.
Ранее депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации. Как сообщали украинские СМИ, последний пропал без вести в 2023 году в районе Артемовска. Сам Сцельников на заседании суда по избранию ему меры пресечения свою вину признал и заявил, что хочет, чтобы ему вынесли приговор и "обменяли на военнопленного", чтобы он мог "поехать и найти тело своего сына".
"Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник Пушкин. Его сын тоже любил читать. Отец был против того, что тот пошел воевать", - приводит "Страна" слова знакомого с подозреваемым.
По информации издания, бывшая жена Сцельникова также заявляла, что отношения между Михаилом Сцельниковым и его сыном прервались после того, как тот пошел в ВСУ.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.