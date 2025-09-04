Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 04.09.2025 (обновлено: 20:15 04.09.2025)
Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины
Так называемая "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины, заявил в четверг... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
эммануэль макрон
кир стармер
нато
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. "Детали вклада, который мы готовы внести …, определяет военное планирование… Так что сейчас уже прошла формализация оперативных деталей. Теперь мы будем работать над юридической и политической формализацией, которая будет согласовываться с договором о прочном мире", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
великобритания
россия
в мире, украина, великобритания, россия, эммануэль макрон, кир стармер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО
Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины

Макрон: коалиция желающих начнет работу над гарантиями безопасности для Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона.
"Детали вклада, который мы готовы внести …, определяет военное планирование… Так что сейчас уже прошла формализация оперативных деталей. Теперь мы будем работать над юридической и политической формализацией, которая будет согласовываться с договором о прочном мире", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
