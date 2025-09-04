Стубб ответил на вопрос о присоединении к гарантиям безопасности для Киева
Стубб: Финляндия не приняла решение об участии в гарантиях для Украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, на данный момент речь не идет об отправке финских военных на Украину, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Я понимаю, что первый вопрос будет касаться того, как Финляндия будет участвовать (в гарантиях безопасности - ред.). На данном этапе мы не можем ответить на этот вопрос, так как решение еще не принято. Многие страны сейчас находятся на том же этапе, и конкретные планы дорабатываются", - сказал Стубб на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Трансляцию вели финские СМИ.
Стубб добавил, конкретное планирование участия Финляндии в гарантиях безопасности начинается сейчас, решения будут приниматься совместно с правительством и парламентом.
"Форма участия пока не определена. Еще раз подчеркиваю, что речь идет о принятии ответственности, это вопрос безопасности Финляндии. Мы не отправляем финских солдат на украинский фронт. Форм участия множество, и Финляндия примет участие так или иначе, но решение будет принято совместно, когда придет время", - сказал Стубб, отвечая на вопрос о том, планирует ли Финляндия отправлять военных на Украину в качестве гарантий безопасности.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.