Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины

Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины - РИА Новости, 04.09.2025

Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины

2025-09-04T18:54:00+03:00

2025-09-04T18:54:00+03:00

2025-09-04T19:34:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. ЕС в рамках своей военной миссии уже подготовил почти 90 тысяч украинских военных, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих".Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона."Европа продолжит готовить украинских военных. Почти 90 тысяч уже подготовлены", - говорится в заявлении.Кроме того, в ее заявлении говорилось о том, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

