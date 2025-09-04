Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 04.09.2025 (обновлено: 19:34 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039755411.html
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины
ЕС в рамках своей военной миссии уже подготовил почти 90 тысяч украинских военных, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:54:00+03:00
2025-09-04T19:34:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
россия
эммануэль макрон
кир стармер
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:102:2500:1508_1920x0_80_0_0_fac9ccedb6b214670fffeab350cc0db0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. ЕС в рамках своей военной миссии уже подготовил почти 90 тысяч украинских военных, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих".Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона."Европа продолжит готовить украинских военных. Почти 90 тысяч уже подготовлены", - говорится в заявлении.Кроме того, в ее заявлении говорилось о том, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250904/nato-2039760917.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_24cf76ca0d34c0f40fcee12ba6115315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, эммануэль макрон, кир стармер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины

Глава ЕК: ЕС уже подготовил для Украины почти 90 тысяч военных

© AP Photo / Jacquelyn MartinПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. ЕС в рамках своей военной миссии уже подготовил почти 90 тысяч украинских военных, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих".
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Европа продолжит готовить украинских военных. Почти 90 тысяч уже подготовлены", - говорится в заявлении.
Кроме того, в ее заявлении говорилось о том, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
НАТО хочет склонить США к давлению на Россию, заявил Туск
Вчера, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияЭммануэль МакронКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала