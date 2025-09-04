Рейтинг@Mail.ru
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039742142.html
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины - РИА Новости, 04.09.2025
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
Западный военный контингент никогда не появится на Украине, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:12:00+03:00
2025-09-04T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_4e5e5f6456a694df875211151c208205.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Западный военный контингент никогда не появится на Украине, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative."После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды. &lt;…&gt; Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать. Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет", — сообщается в публикации.В также материале отмечается, что Россия неоднократно давала понять, что "ни при каких обстоятельствах не допустит присутствие личного состава НАТО на территории Украины".Четвертого сентября в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих с участием Владимира Зеленского. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250904/uitkoff-2039701059.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039686390.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_133:0:2218:1564_1920x0_80_0_0_f55390e633cee4b91432cb0d4f6398f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, евросоюз, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Европа
"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины

TEC: ЕС понимает, что никаких европейских армий на Украине никогда не будет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Западный военный контингент никогда не появится на Украине, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative.
"После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды. <…> Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать. Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет", — сообщается в публикации.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи коалиции желающих в Париже. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения
Вчера, 15:56
В также материале отмечается, что Россия неоднократно давала понять, что "ни при каких обстоятельствах не допустит присутствие личного состава НАТО на территории Украины".
Четвертого сентября в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих с участием Владимира Зеленского. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Раде раскрыли истинный смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
Вчера, 15:11
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала