"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины

"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины - РИА Новости, 04.09.2025

"Никогда не выйдет". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины

Западный военный контингент никогда не появится на Украине, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative.

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Западный военный контингент никогда не появится на Украине, и европейские лидеры это понимают, пишет The European Conservative."После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды. <…> Хотя значение Европы падает, им по-прежнему нравится важничать. Однако главное кроется в том, что само европейское руководство прекрасно знает, что из этой затеи ничего и никогда не выйдет", — сообщается в публикации.В также материале отмечается, что Россия неоднократно давала понять, что "ни при каких обстоятельствах не допустит присутствие личного состава НАТО на территории Украины".Четвертого сентября в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих с участием Владимира Зеленского. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

