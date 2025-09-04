Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор.
"На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 6,16 миллиарда долларов, в том числе: 4,7 миллиарда долларов от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины.
По информации регулятора, более 1 миллиарда долларов поступило через счета Всемирного банка; 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего госзайма.
Ранее в четверг Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов.
Страны "Большой семерки" в конце ноября прошлого года подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.