Рейтинг@Mail.ru
Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039706162.html
Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов
Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов - РИА Новости, 04.09.2025
Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов
На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:18:00+03:00
2025-09-04T16:18:00+03:00
экономика
украина
россия
европа
сергей лавров
евросоюз
g7
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_daab541520001b26cc0db399e3e3d5be.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор. "На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 6,16 миллиарда долларов, в том числе: 4,7 миллиарда долларов от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины. По информации регулятора, более 1 миллиарда долларов поступило через счета Всемирного банка; 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего госзайма. Ранее в четверг Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов. Страны "Большой семерки" в конце ноября прошлого года подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250904/es-2039697416.html
https://ria.ru/20250904/medvedev-2039619790.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_130:0:2353:1667_1920x0_80_0_0_abe2a6097a9e4ead9cbdbd2e4e864641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, европа, сергей лавров, евросоюз, g7, всемирный банк
Экономика, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Всемирный банк
Украина в августе получила от западных партнеров около шести млрд долларов

Нацбанк Украины в августе получил 6,16 млрд долларов от западных партнеров

© Fotolia / TupungatoФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / Tupungato
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На правительственные счета в Нацбанке Украины в августе поступило около шести миллиардов долларов от западных партнеров, сообщил в четверг регулятор.
"На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 6,16 миллиарда долларов, в том числе: 4,7 миллиарда долларов от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ
Вчера, 15:43
По информации регулятора, более 1 миллиарда долларов поступило через счета Всемирного банка; 394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего госзайма.
Ранее в четверг Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины в августе выросли на 7%, составив 46 миллиардов долларов.
Страны "Большой семерки" в конце ноября прошлого года подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Медведев назвал передачу доходов от активов России правонарушением
Вчера, 11:10
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровЕвросоюзG7Всемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала