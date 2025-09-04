В Раде раскрыли истинный смысл встречи "коалиции желающих" по Украине
Дмитрук: коалицию желающих собрали для продолжения конфликта на Украине
© Getty Images / Antoine Gyori - CorbisВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже
© Getty Images / Antoine Gyori - Corbis
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Встречу так называемой коалиции желающих в Париже организовали ради продления украинского конфликта, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Это не собрание о будущем Украины. Это не разговор о мире. Это не дискуссия о том, как будут жить наши люди завтра. Нет. Эти люди собираются с одной-единственной целью — укрепить позиции войны, укрепить "партию войны" и продлить ее любой ценой", — написал он.
Дмитрук также отметил, что для Запада "Украина — частная военная компания: расходный материал, наемный батальон, за который платят и который можно бросить в бой снова и снова".
В среду, в преддверии очередной встречи "коалиции желающих" ,президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена.
Ранее агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания европейские лидеры и Владимир Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.
Как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Россия до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.