В Раде раскрыли истинный смысл встречи "коалиции желающих" по Украине

В Раде раскрыли истинный смысл встречи "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 04.09.2025

В Раде раскрыли истинный смысл встречи "коалиции желающих" по Украине

Встречу так называемой коалиции желающих в Париже организовали ради продления украинского конфликта, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:11:00+03:00

2025-09-04T15:11:00+03:00

2025-09-04T15:11:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Встречу так называемой коалиции желающих в Париже организовали ради продления украинского конфликта, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Это не собрание о будущем Украины. Это не разговор о мире. Это не дискуссия о том, как будут жить наши люди завтра. Нет. Эти люди собираются с одной-единственной целью — укрепить позиции войны, укрепить "партию войны" и продлить ее любой ценой", — написал он.Дмитрук также отметил, что для Запада "Украина — частная военная компания: расходный материал, наемный батальон, за который платят и который можно бросить в бой снова и снова".В среду, в преддверии очередной встречи "коалиции желающих" ,президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена.Ранее агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания европейские лидеры и Владимир Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.Как подчеркнул ранее глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Россия до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

