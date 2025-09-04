Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039671704.html
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков - РИА Новости, 04.09.2025
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:33:00+03:00
2025-09-04T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943298218_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_bf8a45bc7e004f8906f2783128cb8ebe.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции. Телеканал LCI побывал в этой бригаде, которая находится в районе прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР. Согласно телеканалу, ведение боевых действий изменилось из-за использования дронов. AMX, например, большую часть времени стоят в укрытии. "Из-за легкой брони его (танка - ред.) использование просто не имеет смысла, поскольку дроны очень быстро превратят его в пепел", - приводит LCI слова одного из военных в бригаде. Другой солдат отметил, что танки больше не применяются для атак, их используют в плохую погоду или "в экстремальных случаях". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943298218_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_844d38944ad0194ef87a2e9f20e9b2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков

ВСУ не видят смысла в использовании французских танков АМХ из-за легкой брони

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный колесный танк АМХ на Поклонной горе
Трофейный колесный танк АМХ на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Трофейный колесный танк АМХ на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции.
Телеканал LCI побывал в этой бригаде, которая находится в районе прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР. Согласно телеканалу, ведение боевых действий изменилось из-за использования дронов. AMX, например, большую часть времени стоят в укрытии.
"Из-за легкой брони его (танка - ред.) использование просто не имеет смысла, поскольку дроны очень быстро превратят его в пепел", - приводит LCI слова одного из военных в бригаде.
Другой солдат отметил, что танки больше не применяются для атак, их используют в плохую погоду или "в экстремальных случаях".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Автомобиль Renault - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Больше не сяду в "Рено". Во Франции сделали внезапный вывод из-за Украины
9 июня, 18:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала