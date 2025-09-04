https://ria.ru/20250904/ukraina-2039671704.html

ВСУ не видят смысла в использовании французских танков

ВСУ не видят смысла в использовании французских танков - РИА Новости, 04.09.2025

ВСУ не видят смысла в использовании французских танков

2025-09-04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции. Телеканал LCI побывал в этой бригаде, которая находится в районе прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР. Согласно телеканалу, ведение боевых действий изменилось из-за использования дронов. AMX, например, большую часть времени стоят в укрытии. "Из-за легкой брони его (танка - ред.) использование просто не имеет смысла, поскольку дроны очень быстро превратят его в пепел", - приводит LCI слова одного из военных в бригаде. Другой солдат отметил, что танки больше не применяются для атак, их используют в плохую погоду или "в экстремальных случаях". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

россия

украина

франция

2025

Новости

в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато