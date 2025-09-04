https://ria.ru/20250904/ukraina-2039671704.html
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков - РИА Новости, 04.09.2025
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:33:00+03:00
2025-09-04T14:33:00+03:00
2025-09-04T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943298218_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_bf8a45bc7e004f8906f2783128cb8ebe.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Использование танков AMX французского производства не имеет смысла из-за того, что они под ударами дронов быстро "превратятся в пепел", заявили в 155-й бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции. Телеканал LCI побывал в этой бригаде, которая находится в районе прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР. Согласно телеканалу, ведение боевых действий изменилось из-за использования дронов. AMX, например, большую часть времени стоят в укрытии. "Из-за легкой брони его (танка - ред.) использование просто не имеет смысла, поскольку дроны очень быстро превратят его в пепел", - приводит LCI слова одного из военных в бригаде. Другой солдат отметил, что танки больше не применяются для атак, их используют в плохую погоду или "в экстремальных случаях". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943298218_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_844d38944ad0194ef87a2e9f20e9b2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, франция, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков АМХ из-за легкой брони