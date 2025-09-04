Украине придется согласиться на любую безопасность, заявил постпред США
Уитакер: Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киев будет вынужден согласится с любой предложенной ему архитектурой безопасности, заявил в интервью Блумберг американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Украине придётся согласиться с любой архитектурой безопасности", - сказал Уитакер во вторник в Словении, где он принимал участие в стратегическом форуме в городе Блед.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.