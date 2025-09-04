https://ria.ru/20250904/ukraina-2039597722.html
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:11:00+03:00
2025-09-04T10:11:00+03:00
2025-09-04T10:12:00+03:00
в мире
украина
филиппины
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News со ссылкой на посла Украины на Филиппинах Юлию Федив. "Первым шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и правительством Филиппин, которое создаст правовую основу для последующих шагов... Если мы подпишем меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, мы сможем двигаться дальше в плане совместного производства (беспилотников - ред.)", - приводит издание слова посла. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024541862.html
украина
филиппины
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, филиппины, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Филиппины, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
Украина планирует подписать соглашение с Филиппинами о производстве БПЛА