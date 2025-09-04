Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039597722.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News со ссылкой на посла Украины на Филиппинах Юлию Федив. "Первым шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и правительством Филиппин, которое создаст правовую основу для последующих шагов... Если мы подпишем меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, мы сможем двигаться дальше в плане совместного производства (беспилотников - ред.)", - приводит издание слова посла. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

