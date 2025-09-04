Рейтинг@Mail.ru
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 04.09.2025 (обновлено: 10:12 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039597722.html
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников - РИА Новости, 04.09.2025
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников
Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:11:00+03:00
2025-09-04T10:12:00+03:00
в мире
украина
филиппины
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News со ссылкой на посла Украины на Филиппинах Юлию Федив. "Первым шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и правительством Филиппин, которое создаст правовую основу для последующих шагов... Если мы подпишем меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, мы сможем двигаться дальше в плане совместного производства (беспилотников - ред.)", - приводит издание слова посла. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024541862.html
украина
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, филиппины, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Филиппины, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Украина рассматривает совместное с Филиппинами производство беспилотников

Украина планирует подписать соглашение с Филиппинами о производстве БПЛА

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина рассматривает совместное производство беспилотников с Филиппинами, соответствующее соглашение может быть подписано в октябре, сообщает портал Naval News со ссылкой на посла Украины на Филиппинах Юлию Федив.
"Первым шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и правительством Филиппин, которое создаст правовую основу для последующих шагов... Если мы подпишем меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, мы сможем двигаться дальше в плане совместного производства (беспилотников - ред.)", - приводит издание слова посла.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Украина намерена открыть линии производства вооружения в Европе
21 июня, 21:25
 
В миреУкраинаФилиппиныРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала