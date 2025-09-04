https://ria.ru/20250904/uchenye-2039741251.html

Ученые создали материалы для уменьшения осложнений после операций

Ученые создали материалы для уменьшения осложнений после операций

Ученые создали материалы для уменьшения осложнений после операций

Совместный проект научно-исследовательского центра LIFT и университета МИСИС по разработке медицинских хирургических шовных материалов с постепенным высвобождением заключенных в них лекарственных средств

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Совместный проект научно-исследовательского центра LIFT и университета МИСИС по разработке медицинских хирургических шовных материалов с постепенным высвобождением заключенных в них лекарственных средств реализуется при поддержке Газпромбанка, они будут использоваться для снижения послеоперационных осложнений, сообщает пресс-служба финучреждения. Речь идет о хирургических нитях и сетчатых эндопротезах, которые представляют собой полимерные материалы, модифицированные микро- и наноносителями с контролируемым и постепенным высвобождением лекарственных препаратов в зоне хирургического вмешательства. В зависимости от нанесенного лекарственного покрытия они могут обладать продолжительным антисептическим эффектом, противовоспалительным действием и ранозаживляющими свойствами. В рамках проекта уже разработана технология производства различных полимерных медицинских хирургических материалов, но первым продуктом станут хирургические нити с антибактериальным покрытием и продолжительным антисептическим эффектом. Уже сейчас имеется прототип — линейка лабораторных образцов с экспериментально доказанной продолжительной (более 2 недель) бактерицидной эффективностью. Кроме того, разработано и уже изготавливается производственное оборудование для нанесения лекарственных веществ на волокна. Оно находится на финальном этапе и планируется к запуску уже 9 октября 2025 года. "Наш опыт сотрудничества с МИСИС — яркий пример того, как должно происходить взаимодействие бизнеса и науки. Проект был блестяще реализован в сжатые сроки. Именно такие инициативы заслуживают максимальной поддержки, и мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Для нас принципиально важно создать открытую информационную среду для того, чтобы такие проекты своевременно могли найти партнеров для своих разработок", — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, его слова приводит пресс-служба.

