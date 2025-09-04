https://ria.ru/20250904/ucheniya-2039541112.html
Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД
Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД
Москва отслеживает учения Namejs 2025 с участием сил НАТО в Латвии и увеличение численности задействованных в них военных, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:39:00+03:00
2025-09-04T04:39:00+03:00
2025-09-04T04:58:00+03:00
москва
латвия
россия
мария захарова
нато
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает учения Namejs 2025 с участием сил НАТО в Латвии и увеличение численности задействованных в них военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно отслеживает проводимые на территории Латвии со 2 сентября по 8 октября ежегодные учения альянса Namejs 2025 наравне с любой иной активностью НАТО на восточном фланге. Мы отмечаем увеличение численности привлекаемых сил - более 15 тысяч военнослужащих по сравнению с предыдущим годом", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ.Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что учения Namejs 2025 пройдут параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", с латвийской стороны будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/oon-2039540254.html
москва
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, латвия, россия, мария захарова, нато, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет
Москва, Латвия, Россия, Мария Захарова, НАТО, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет
Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД
Захарова: Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии