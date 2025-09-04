https://ria.ru/20250904/ucheniya-2039541112.html

Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД

Москва отслеживает учения НАТО Namejs 2025 в Латвии, заявили в МИД

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает учения Namejs 2025 с участием сил НАТО в Латвии и увеличение численности задействованных в них военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно отслеживает проводимые на территории Латвии со 2 сентября по 8 октября ежегодные учения альянса Namejs 2025 наравне с любой иной активностью НАТО на восточном фланге. Мы отмечаем увеличение численности привлекаемых сил - более 15 тысяч военнослужащих по сравнению с предыдущим годом", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ.Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что учения Namejs 2025 пройдут параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", с латвийской стороны будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

