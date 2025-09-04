Суд вынес приговор участнику банды экс-милиционеров, убившей 11 человек
Экс-милиционер Семенюк получил 9 лет колонии по делу об убийствах по найму
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка по делу об убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В июне в пресс-службах СУСК и Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Как уточнил агентству Шульга, Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант непосредственно участвовал в трех эпизодах.
По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.
В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды – над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.
"В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной мотив совершенных преступлений – обогащение. Приговором суда Семенюку назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сказал Шульга.
Как уточняет прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района Екатеринбурга, он признан виновным по статье об убийстве двух и более человек, совершенном с особой жестокостью, по найму и группой, сопряженном с разбоем и бандитизмом. Свою вину он признал полностью.
В отношении остальных членов преступного формирования уголовные дела разделены в производстве, дела Котика и Соболя находятся в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. По сведениям облсуда, Котик тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
