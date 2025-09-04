Рейтинг@Mail.ru
11:40 04.09.2025
Суд вынес приговор участнику банды экс-милиционеров, убившей 11 человек
происшествия
екатеринбург
россия
урал
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка по делу об убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В июне в пресс-службах СУСК и Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Как уточнил агентству Шульга, Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант непосредственно участвовал в трех эпизодах. По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе. В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды – над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей. "В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной мотив совершенных преступлений – обогащение. Приговором суда Семенюку назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сказал Шульга. Как уточняет прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района Екатеринбурга, он признан виновным по статье об убийстве двух и более человек, совершенном с особой жестокостью, по найму и группой, сопряженном с разбоем и бандитизмом. Свою вину он признал полностью. В отношении остальных членов преступного формирования уголовные дела разделены в производстве, дела Котика и Соболя находятся в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. По сведениям облсуда, Котик тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
происшествия, екатеринбург, россия, урал, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
