Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ubiystvo-2039668826.html
В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе
В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе - РИА Новости, 04.09.2025
В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе
Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, сообщили СУСК РФ по Кузбассу РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:18:00+03:00
2025-09-04T14:18:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
убийство
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039668055_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2da9887f48648130882a6464f096f755.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, сообщили СУСК РФ по Кузбассу и прокуратура. "По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2025 года. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в следственном управлении. Местный житель в возрасте 26 лет обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В ночь на 2 сентября 2025 года в одном из кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения противоправного деяния мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в прокуратуре. Прокуратура Центрального района Новокузнецка контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250903/podmoskove-2039305850.html
https://ria.ru/20250903/delo-2039285154.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039668055_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8de7e3424f5f37edd76db625a83b32d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, убийство, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Убийство, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе

Обвиняемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке арестовали на два месяца

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramЖитель Новокузнецка, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, в зале суда
Житель Новокузнецка, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Житель Новокузнецка, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, в зале суда
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, сообщили СУСК РФ по Кузбассу и прокуратура.
"По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2025 года. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в следственном управлении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Подмосковье директора магазина будут судить за убийство покупателя
3 сентября, 10:52
Местный житель в возрасте 26 лет обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ночь на 2 сентября 2025 года в одном из кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения противоправного деяния мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в прокуратуре.
Прокуратура Центрального района Новокузнецка контролирует ход расследования уголовного дела.
Даниил Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Алтайском крае завели дело после исчезновения 20-летнего парня
3 сентября, 09:34
 
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьУбийствоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала