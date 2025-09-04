https://ria.ru/20250904/ubiystvo-2039668826.html

В Новокузнецке взяли под стражу обвиняемого в убийстве девушки в кафе

Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, сообщили СУСК РФ по Кузбассу

НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве девушки в местном гриль-кафе, сообщили СУСК РФ по Кузбассу и прокуратура. "По ходатайству следователя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2025 года. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в следственном управлении. Местный житель в возрасте 26 лет обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В ночь на 2 сентября 2025 года в одном из кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения противоправного деяния мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в прокуратуре. Прокуратура Центрального района Новокузнецка контролирует ход расследования уголовного дела.

