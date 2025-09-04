https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039557874.html

Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине

Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине

Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень...

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень доверия сторон являются её преимуществами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Турция — единственный среди предложенных вариантов кандидат, чей дипломатический баланс, географический контекст и уровень доверия позволяют ему стать площадкой инициации переговоров между лидерами Украины и России. Турция уже выступала эффективным посредником — проводила переговоры ещё в марте 2022 года, а затем успешно инициировала инициативу по черноморскому зерну, помогавшую поставкам украинского зерна в условиях блокады, делегации РФ и Украины решают в Стамбуле гуманитарные вопросы. Если проводить такой саммит, то только в Турции", - заявил собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

