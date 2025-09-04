Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039557874.html
Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине
Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине
Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:06:00+03:00
2025-09-04T07:06:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_a8fdd31bd8b14a751d8535644603b827.jpg
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень доверия сторон являются её преимуществами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Турция — единственный среди предложенных вариантов кандидат, чей дипломатический баланс, географический контекст и уровень доверия позволяют ему стать площадкой инициации переговоров между лидерами Украины и России. Турция уже выступала эффективным посредником — проводила переговоры ещё в марте 2022 года, а затем успешно инициировала инициативу по черноморскому зерну, помогавшую поставкам украинского зерна в условиях блокады, делегации РФ и Украины решают в Стамбуле гуманитарные вопросы. Если проводить такой саммит, то только в Турции", - заявил собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039548946.html
https://ria.ru/20250901/erdogan-2038807809.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_db70b1eaa2e039f1a14e3c6e7942f929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине

В Турции считают себя самым приемлемым местом для саммита лидеров по Украине

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень доверия сторон являются её преимуществами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Источник: Турция предложила саммит по Украине, реакции сторон нет
Вчера, 05:47
"Турция — единственный среди предложенных вариантов кандидат, чей дипломатический баланс, географический контекст и уровень доверия позволяют ему стать площадкой инициации переговоров между лидерами Украины и России. Турция уже выступала эффективным посредником — проводила переговоры ещё в марте 2022 года, а затем успешно инициировала инициативу по черноморскому зерну, помогавшую поставкам украинского зерна в условиях блокады, делегации РФ и Украины решают в Стамбуле гуманитарные вопросы. Если проводить такой саммит, то только в Турции", - заявил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Эрдоган: Турция прилагает усилия для украинского урегулирования
1 сентября, 11:34
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала