Источник назвал Турцию самым приемлемым местом для саммита по Украине

В Турции считают себя самым приемлемым местом для саммита лидеров по Украине
© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция является самым приемлемым местом для проведения саммита на уровне лидеров по урегулированию конфликта на Украине, географический контекст и уровень доверия сторон являются её преимуществами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
"Турция — единственный среди предложенных вариантов кандидат, чей дипломатический баланс, географический контекст и уровень доверия позволяют ему стать площадкой инициации переговоров между лидерами Украины и России. Турция уже выступала эффективным посредником — проводила переговоры ещё в марте 2022 года, а затем успешно инициировала инициативу по черноморскому зерну, помогавшую поставкам украинского зерна в условиях блокады, делегации РФ и Украины решают в Стамбуле гуманитарные вопросы. Если проводить такой саммит, то только в Турции", - заявил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
