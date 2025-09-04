Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 04.09.2025 (обновлено: 15:36 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/turtsija-2039692041.html
Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине
Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине
Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:22:00+03:00
2025-09-04T15:36:00+03:00
в мире
турция
украина
эммануэль макрон
великобритания
кир стармер
реджеп тайип эрдоган
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы сыграть ведущую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, сообщил РИА Новости вице-президент республики Джевдет Йылмаз.Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона."От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие в пятом саммите лидеров коалиции добровольцев, в котором ранее участвовал четыре раза, в онлайн-формате. На встрече, прошедшей в гибридном формате под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, были обсуждены дипломатические усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине после инициативы президента США Дональда Трампа... Будучи Турцией, мы подчеркнули нашу готовность играть ведущую роль во всех областях для установления прочного мира и необходимость приоритета дипломатии и диалога между сторонами. До тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, мы будем продолжать вносить свой вклад в дипломатический процесс, используя все имеющиеся у нас возможности", - написал Йылмаз в соцсети Х.Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250904/pravitelstvo-2039689327.html
турция
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, эммануэль макрон, великобритания, кир стармер, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Украина, Эммануэль Макрон, Великобритания, Кир Стармер, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине

Йылмаз: Турция готова сыграть ведущую роль в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы сыграть ведущую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, сообщил РИА Новости вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие в пятом саммите лидеров коалиции добровольцев, в котором ранее участвовал четыре раза, в онлайн-формате. На встрече, прошедшей в гибридном формате под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, были обсуждены дипломатические усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине после инициативы президента США Дональда Трампа... Будучи Турцией, мы подчеркнули нашу готовность играть ведущую роль во всех областях для установления прочного мира и необходимость приоритета дипломатии и диалога между сторонами. До тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, мы будем продолжать вносить свой вклад в дипломатический процесс, используя все имеющиеся у нас возможности", - написал Йылмаз в соцсети Х.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
Вчера, 15:16
 
В миреТурцияУкраинаЭммануэль МакронВеликобританияКир СтармерРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала