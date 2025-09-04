https://ria.ru/20250904/turtsija-2039692041.html

Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине

Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.09.2025

Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине

Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:22:00+03:00

2025-09-04T15:22:00+03:00

2025-09-04T15:36:00+03:00

в мире

турция

украина

эммануэль макрон

великобритания

кир стармер

реджеп тайип эрдоган

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg

АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы сыграть ведущую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, сообщил РИА Новости вице-президент республики Джевдет Йылмаз.Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона."От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие в пятом саммите лидеров коалиции добровольцев, в котором ранее участвовал четыре раза, в онлайн-формате. На встрече, прошедшей в гибридном формате под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, были обсуждены дипломатические усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине после инициативы президента США Дональда Трампа... Будучи Турцией, мы подчеркнули нашу готовность играть ведущую роль во всех областях для установления прочного мира и необходимость приоритета дипломатии и диалога между сторонами. До тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, мы будем продолжать вносить свой вклад в дипломатический процесс, используя все имеющиеся у нас возможности", - написал Йылмаз в соцсети Х.Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250904/pravitelstvo-2039689327.html

турция

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, украина, эммануэль макрон, великобритания, кир стармер, реджеп тайип эрдоган, нато