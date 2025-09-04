Турция заявила о готовности сыграть ведущую роль в переговорах по Украине
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Турция на саммите так называемой "коалиции желающих" по Украине в четверг заявила о готовности Анкары использовать все имеющиеся у страны возможности, чтобы сыграть ведущую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, сообщил РИА Новости вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие в пятом саммите лидеров коалиции добровольцев, в котором ранее участвовал четыре раза, в онлайн-формате. На встрече, прошедшей в гибридном формате под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, были обсуждены дипломатические усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине после инициативы президента США Дональда Трампа... Будучи Турцией, мы подчеркнули нашу готовность играть ведущую роль во всех областях для установления прочного мира и необходимость приоритета дипломатии и диалога между сторонами. До тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, мы будем продолжать вносить свой вклад в дипломатический процесс, используя все имеющиеся у нас возможности", - написал Йылмаз в соцсети Х.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.