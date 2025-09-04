Рейтинг@Mail.ru
05:24 04.09.2025
Регионы ДФО договорились о развитии нормативной базы круизного туризма
Регионы ДФО договорились о развитии нормативной базы круизного туризма
2025-09-04T05:24:00+03:00
2025-09-04T05:24:00+03:00
дальний восток
камчатка
сахалин
вера щербина
олег кожемяко
росморпорт
совкомфлот
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает развитие нормативной базы и совместные исследования, сообщает правительство Приморья. "Соглашение предусматривает комплексное развитие нормативной базы, проведение совместных исследований, семинаров, других мероприятий, направленных на запуск круизной морской линии по дальневосточным регионам", - говорится в сообщении. Документ на площадке форума подписали руководители Камчатки, Сахалина, а также Минвостокразвития, "Росморпорта", "Совкомфлота" и АО "КС – Стратегический Альянс". От Приморья соглашение подписала председатель краевого правительства Вера Щербина. По её словам, сейчас по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в регионе возрождается круизный туризм. "Мы видим очертания этого проекта. Да, есть сложности… Это начало пути, предстоит ещё отработать немало нюансов, и подписанное соглашение поможет воплотить в жизнь эту задумку", – приводятся слова Щербины в сообщении. В среду в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025 Кожемяко рассказал, что круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году. Он отметил, что круиз будет чартерным и позволит за 10 дней посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, в том числе он будет интересен иностранным туристам. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток, камчатка, сахалин, вера щербина, олег кожемяко, росморпорт, совкомфлот, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Вера Щербина, Олег Кожемяко, Росморпорт, Совкомфлот, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает развитие нормативной базы и совместные исследования, сообщает правительство Приморья.
"Соглашение предусматривает комплексное развитие нормативной базы, проведение совместных исследований, семинаров, других мероприятий, направленных на запуск круизной морской линии по дальневосточным регионам", - говорится в сообщении.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Индийская бизнес-миссия начала работу в Приморье
19 августа, 04:27
Документ на площадке форума подписали руководители Камчатки, Сахалина, а также Минвостокразвития, "Росморпорта", "Совкомфлота" и АО "КС – Стратегический Альянс". От Приморья соглашение подписала председатель краевого правительства Вера Щербина.
По её словам, сейчас по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в регионе возрождается круизный туризм.
"Мы видим очертания этого проекта. Да, есть сложности… Это начало пути, предстоит ещё отработать немало нюансов, и подписанное соглашение поможет воплотить в жизнь эту задумку", – приводятся слова Щербины в сообщении.
В среду в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025 Кожемяко рассказал, что круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году. Он отметил, что круиз будет чартерным и позволит за 10 дней посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, в том числе он будет интересен иностранным туристам.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Кожемяко: женщины в бизнесе формируют экономику Приморского края
25 июня, 14:59
 
