Регионы ДФО договорились о развитии нормативной базы круизного туризма

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти регионов Дальнего Востока подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии морского круизного туризма, оно, в том числе, предусматривает развитие нормативной базы и совместные исследования, сообщает правительство Приморья. "Соглашение предусматривает комплексное развитие нормативной базы, проведение совместных исследований, семинаров, других мероприятий, направленных на запуск круизной морской линии по дальневосточным регионам", - говорится в сообщении. Документ на площадке форума подписали руководители Камчатки, Сахалина, а также Минвостокразвития, "Росморпорта", "Совкомфлота" и АО "КС – Стратегический Альянс". От Приморья соглашение подписала председатель краевого правительства Вера Щербина. По её словам, сейчас по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в регионе возрождается круизный туризм. "Мы видим очертания этого проекта. Да, есть сложности… Это начало пути, предстоит ещё отработать немало нюансов, и подписанное соглашение поможет воплотить в жизнь эту задумку", – приводятся слова Щербины в сообщении. В среду в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025 Кожемяко рассказал, что круиз из Владивостока через Сахалин на Камчатку запустят в 2026 году. Он отметил, что круиз будет чартерным и позволит за 10 дней посмотреть красоты трех регионов Дальнего Востока, в том числе он будет интересен иностранным туристам. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

