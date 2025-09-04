https://ria.ru/20250904/tszinpin-2039725549.html

Ренхап сообщило об особом отношении Си Цзиньпина к Ким Чен Ыну

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин стремится развивать отношения с КНДР, поэтому демонстрирует Ким Чен Ыну, прибывшему в Китай с визитом, "особое отношение", передает агентство Рёнхап. "В четверг в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Когда Ким Чен Ын выехал на переговоры, все дороги, по которым он двигался, были перекрыты. В случае с другими главами государств, с которыми председатель Си встречался в тот день, подобных мер принято не было. Этим Си Цзиньпин выказывает Ким Чен Ыну "особое отношение", - говорится в сообщении Рёнхап. Также отмечается, что в отличие от встреч с другими лидерами, которые прошли в четверг одна за другой, для Ким Чен Ына "отдельно был выделен целый вечер". Кроме того, подчеркивает Рёнхап, к моменту прибытия спецпоезда Ким Чен Ына на вокзал Пекина во вторник в городе была значительно усилена охрана и увеличено число полицейских сил. На вокзале лидера КНДР лично встречали представители китайского руководства, в том числе министр иностранных дел Ван И. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник прибыл в столицу Китая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне. В среду президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посмотрели парад в Пекине, после чего приняли участие в торжественном приеме. В тот же день Путин провел двусторонние переговоры с Ким Чен Ыном. В ходе официальной встречи они обсудили нынешнее и будущее развитие отношений между Россией и КНДР, вклад северокорейских солдат в освобождение Курской области и ряд других вопросов. Лидеры общались 2,5 часа, а прощаясь, условились о скорой встрече.

