Начались переговоры Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.09.2025
13:25 04.09.2025
Начались переговоры Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном
в мире
китай
пекин
кндр (северная корея)
ким чен ын
си цзиньпин
владимир путин
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в четверг начались в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. "Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проводит в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, заявил, что Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие, расширять обмены и сотрудничество, углублять обмены опытом в сфере государственного управления, а также содействовать дальнейшему развитию дела социализма и традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После парада и торжественного приема Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, а также беседу тет-а-тет.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына в четверг начались в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проводит в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, заявил, что Китай готов вместе с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие, расширять обмены и сотрудничество, углублять обмены опытом в сфере государственного управления, а также содействовать дальнейшему развитию дела социализма и традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После парада и торжественного приема Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, а также беседу тет-а-тет.
