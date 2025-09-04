https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039536559.html

Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику

Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику - РИА Новости, 04.09.2025

Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику

Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:53:00+03:00

2025-09-04T03:53:00+03:00

2025-09-04T05:56:00+03:00

экономика

россия

владивосток

сергей цивилев

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

газпромбанк

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811346_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_174be59f6b873f95a149b46a2cdd84af.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Нам нужно создать свой отраслевой финансовый институт. У нас должны быть дешевые деньги", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". Цивилев добавил, что основными функциями этого предполагаемого финансового института будут льготное кредитование через субсидирование ставки заимствований, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование якорным потребителям, использование казначейских инфраструктурных кредитов. "Это должен быть уполномоченный государственный банк, с госучастием", - добавил министр, отметив, что в России есть банки, "которые имеют компетенции в области электроэнергетики": это и Газпромбанк, и Сбербанк, и ВТБ, но должен быть утвержден пул отраслевых банков.Кроме того, по словам Цивилева, электроэнергетика должна разработать отраслевой заказ. Пока российские заводы загружены на 2025-2026 годы "под завязку", и из-за этого многие проекты строительства электростанций находятся под риском срыва.При этом на 2027-2028 годы заказов нет, соответственно, предприятия не могут спланировать свою работу, чтобы работать системно - из-за этого не только срыв срока проектов, но и высокая стоимость."Мы с вами должны будем сформировать отраслевой заказ на долгосрочную перспективу, минимум на шесть лет, это самый маленький минимум, а вообще я ставлю задачу сформировать отраслевой заказ на первую шестилетку очень подробно, на вторую шестилетку - менее подробно, но тоже сформировать. И на третью шестилетку - тоже сформировать заказ, но еще с меньшей подробностью", - рассказал Цивилев."Итого, мы должны ставить себе цель - сформировать отраслевой заказ на весь генеральной схемы до 2042 года", - считает он.Должны быть разработаны и единые отраслевые стандарты на энергетическое оборудование, заключил министр.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250726/ekonomika-2031654975.html

https://ria.ru/20250904/vef-2039544498.html

https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039536139.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, газпромбанк, сбербанк россии