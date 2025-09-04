https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039536559.html
Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику
Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику - РИА Новости, 04.09.2025
Цивилев призвал создать институт дешевых вложений в электроэнергетику
Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:53:00+03:00
2025-09-04T03:53:00+03:00
2025-09-04T05:56:00+03:00
экономика
россия
владивосток
сергей цивилев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
газпромбанк
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811346_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_174be59f6b873f95a149b46a2cdd84af.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Нам нужно создать свой отраслевой финансовый институт. У нас должны быть дешевые деньги", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". Цивилев добавил, что основными функциями этого предполагаемого финансового института будут льготное кредитование через субсидирование ставки заимствований, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование якорным потребителям, использование казначейских инфраструктурных кредитов. "Это должен быть уполномоченный государственный банк, с госучастием", - добавил министр, отметив, что в России есть банки, "которые имеют компетенции в области электроэнергетики": это и Газпромбанк, и Сбербанк, и ВТБ, но должен быть утвержден пул отраслевых банков.Кроме того, по словам Цивилева, электроэнергетика должна разработать отраслевой заказ. Пока российские заводы загружены на 2025-2026 годы "под завязку", и из-за этого многие проекты строительства электростанций находятся под риском срыва.При этом на 2027-2028 годы заказов нет, соответственно, предприятия не могут спланировать свою работу, чтобы работать системно - из-за этого не только срыв срока проектов, но и высокая стоимость."Мы с вами должны будем сформировать отраслевой заказ на долгосрочную перспективу, минимум на шесть лет, это самый маленький минимум, а вообще я ставлю задачу сформировать отраслевой заказ на первую шестилетку очень подробно, на вторую шестилетку - менее подробно, но тоже сформировать. И на третью шестилетку - тоже сформировать заказ, но еще с меньшей подробностью", - рассказал Цивилев."Итого, мы должны ставить себе цель - сформировать отраслевой заказ на весь генеральной схемы до 2042 года", - считает он.Должны быть разработаны и единые отраслевые стандарты на энергетическое оборудование, заключил министр.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250726/ekonomika-2031654975.html
https://ria.ru/20250904/vef-2039544498.html
https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039536139.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811346_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_02ac17af41c5d91297de049be28bac27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, газпромбанк, сбербанк россии
Экономика, Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Газпромбанк, Сбербанк России
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно создать в России отраслевой финансовый институт на базе государственного банка для дешевых инвестиций в электроэнергетику, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Нам нужно создать свой отраслевой финансовый институт. У нас должны быть дешевые деньги", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
Цивилев
добавил, что основными функциями этого предполагаемого финансового института будут льготное кредитование через субсидирование ставки заимствований, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование якорным потребителям, использование казначейских инфраструктурных кредитов.
"Это должен быть уполномоченный государственный банк, с госучастием", - добавил министр, отметив, что в России
есть банки, "которые имеют компетенции в области электроэнергетики": это и Газпромбанк
, и Сбербанк
, и ВТБ, но должен быть утвержден пул отраслевых банков.
Кроме того, по словам Цивилева, электроэнергетика должна разработать отраслевой заказ. Пока российские заводы загружены на 2025-2026 годы "под завязку", и из-за этого многие проекты строительства электростанций находятся под риском срыва.
При этом на 2027-2028 годы заказов нет, соответственно, предприятия не могут спланировать свою работу, чтобы работать системно - из-за этого не только срыв срока проектов, но и высокая стоимость.
"Мы с вами должны будем сформировать отраслевой заказ на долгосрочную перспективу, минимум на шесть лет, это самый маленький минимум, а вообще я ставлю задачу сформировать отраслевой заказ на первую шестилетку очень подробно, на вторую шестилетку - менее подробно, но тоже сформировать. И на третью шестилетку - тоже сформировать заказ, но еще с меньшей подробностью", - рассказал Цивилев.
"Итого, мы должны ставить себе цель - сформировать отраслевой заказ на весь генеральной схемы до 2042 года", - считает он.
Должны быть разработаны и единые отраслевые стандарты на энергетическое оборудование, заключил министр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.